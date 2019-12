5 gagnants de la semaine 16 de la saison NFL 2019

Nous y sommes presque. Il ne reste qu'un dimanche jusqu'à la fin de la saison 2019 de la NFL.

Cela signifie que la semaine 16 était votre avant-dernière chance de regarder des équipes comme les Bengals, les Dolphins, les Rams et les Bears. Cela a peut-être aussi été l'une de vos dernières chances de voir les Steelers (coup sûr par des erreurs de quart-arrière) et les Cowboys (incompétence générale) alors que la finale de cette année se profile.

À une semaine de la fin, nous connaissons 10 des 12 équipes éliminatoires. Mais il reste encore une poignée de postes en séries éliminatoires – y compris un avantage sur le terrain dans la NFC et le deuxième bye de l'AFC – et deux courses en séries éliminatoires entre Pittsburgh / Tennessee / Oakland (sérieusement) et Dallas / Philadelphie.

Cela a pris le bord d'une partie de l'action de cette semaine, mais les gagnants n'étaient pas seulement les équipes qui ont terminé leur journée avec un nombre plus élevé sur le tableau de bord. Les vainqueurs de dimanche ont dépassé le score de la boîte. Voici qui a le plus gagné la semaine 16 de la saison 2019 de la NFL.

Ce n'était pas le cas: les Steelers, qui ont peut-être eu leurs espoirs en séries éliminatoires écrasés par les … Jets? pas d'attente qui ne peut pas être ri-

Oh putain, ça l'est! Les Steelers ont jeté leurs deux quart-arrière de secours dans le feu contre la défense de 19e rang de la NFL et ont à peine craqué des points à deux chiffres. Mason Rudolph a repris les fonctions QB1 de Duck Hodges au deuxième trimestre, a égalisé ce match à 10-10 avant la mi-temps, puis a quitté avec une blessure à l'épaule au quatrième trimestre. Hodges est revenu, pour mener l'équipe à 27 verges au total sur trois disques dans une défaite de 16-10 contre une équipe auparavant de 5-9.

La défense lourde de Pittsburgh a limité les Jets à seulement 259 verges – et a tenu le vieil ami Le'Veon Bell à 93 verges sur 29 touches au total – mais n'a pas pu forcer les revirements révolutionnaires qui ont levé l'offensive anémique des Steelers dans le passé . Avec une défaite contre New York, Pittsburgh est passé du contrôle de son propre destin à celui d'avoir besoin d'aide pour se frayer un chemin vers les éliminatoires.

Cette défaite était simultanément grande pour le Tennessee, qui n'avait rien à jouer dans la semaine 16, d'une manière ou d'une autre. Une victoire sur les Saints aurait remonté le moral. Une défaite … eh bien, cela n'a pas vraiment eu d'effet sur les chances des séries éliminatoires des Titans:

L'entraîneur-chef Mike Vrabel a profité de l'occasion pour reposer le tailback Derrick Henry et ses ischio-jambiers malades. C'était malheureux pour les propriétaires de fantasy qui avaient accumulé ses 238 points fantasy – le quatrième plus grand nombre de la ligue! – dans leur match de championnat juste pour le voir assis sur la liste des inactifs. Les Titans, d'autre part, ont réussi à bien se débrouiller.

Les Titans ont juste besoin d'une victoire de plus – ou d'une défaite des Steelers – pour décrocher la dernière place des séries éliminatoires de l'AFC. Ils terminent la saison contre une équipe texane qui les a battus lors de la semaine 15, donc leur chemin vers les séries éliminatoires peut être défini par la façon dont Rudolph et / ou Hodges font contre les Ravens, qui n'ont rien à jouer après avoir décroché l'avantage sur le terrain.

Et cela devrait répondre à la question que nous avons tous posée: les Steelers de 2019 sont-ils meilleurs que les sauvegardes des Ravens? S'ils ne le sont pas … comment nous sentons-nous tous face à une équipe de 8-8 Raiders en séries éliminatoires?

Passons maintenant à …

Gagnants actuels de la semaine 16

5. Doigts du milieu partout

Dimanche était un grand jour pour la haine de gridiron. Le joueur de ligne défensive des Panthers, Vernon Butler, était tellement excité à l'idée d'être bloqué qu'il ne pouvait pas se retenir d'avoir frappé un joueur qui n'avait aucun lien avec sa rage:

Cela lui a valu une éjection. Parce que cela n'aboutirait pas à une amende suffisante à son goût, Butler s'est assuré de repousser certains fans à sa sortie. Ces supporters des Colts, probablement choqués par son impudence, ont été forcés de regarder leur équipe gagner 38-6 sans aucune possibilité de laisser tomber correctement les insultes au filet sur le joueur de ligne défensif de la Caroline.

Sur le banc de touche de Cleveland – coincé au milieu d'une défaite de 31-15 contre les Ravens – a continué de déborder. Cette fois, c'est Odell Beckham Jr., et non Jarvis Landry, qui a ouvertement interrogé l'entraîneur-chef Freddie Kitchens au milieu d'un match. Les Browns ont été tenus à seulement 15 points après avoir marqué 40 points à Baltimore dans la semaine 4. Un fan de Cleveland a résumé cela, et toute la saison des Browns en général, donc:

À Denver, dans une bataille d'équipes avec huit victoires entre eux, la NFL nous a bénis avec plus d'oiseaux. Peut-être même le doigt d'un enfant!

La face. L'indignation. Le doigt parfaitement étendu. C'est de l'art.

Au crédit de ce jeune, ils ont apparemment payé une somme importante pour regarder David Blough lancer sur 117 yards. Ils ont obtenu le droit de retirer tout homme adulte dans une veste de costume Broncos qui pourrait demander un high-five. Lisez la chambre, gars en queue de cheval.

Pendant ce temps, les fans de Chicago n'ont pas été en mesure de rassembler presque autant de frustration à fond en ce qui concerne leurs propres rêves de séries éliminatoires.

4. Les Eagles, qui pourraient nous épargner d'avoir à regarder les Cowboys en séries éliminatoires

Dallas a fait face à une situation de victoire à Philadelphie. Une victoire contre les Eagles signifiait que l'entraîneur-chef Jason Garrett pourrait peut-être sauver son travail en terminant avec un titre NFC East. Une défaite signifiait compter sur les Giants pour bouleverser Philly dans la semaine 17 juste pour garder l'espoir de se faufiler dans les séries éliminatoires.

À la mode des Cowboys 2019, l'équipe a vu une opportunité, puis a vomi partout. Dallas est tombé à 2-8 cette saison contre des franchises avec .500 records ou mieux en marquant seulement neuf points contre la défense de Philadelphie au 17e rang. Le corps receveur des Cowboys a laissé tomber plusieurs passes clés pour empêcher l'offensive de trouver un rythme. Dak Prescott, souffrant d'une blessure à l'épaule, a eu besoin de 44 passes pour lancer pour 264 verges sans trouver une seule fois la zone des buts.

Alors que Dallas portait ses échecs comme un enfant qui trébuche en smoking, les Eagles méritent le mérite d'avoir poussé leurs rivaux à ce point de rupture (incroyablement fragile).

Carson Wentz, qui avait brûlé tout battage médiatique MVP plus tôt cette saison, a lancé pour plus de 300 verges pour sa troisième fois en quatre matchs. Miles Sanders a fait le gros du travail lors d'une rotation du porteur de ballon ravagée par des blessures et a gagné 156 verges au total. Zach Ertz et Dallas Goedert, qui ont été chargés d'organiser un jeu de passes sans Alshon Jeffery, DeSean Jackson ou Nelson Agholor, se sont associés pour 13 réceptions.

Les fans de Philly étaient tellement enhardis par la victoire qu’on a même réussi à se faufiler dans la conférence de presse de l’entraîneur Doug Pederson (avant de révéler immédiatement sa véritable identité).

Les Eagles n'ont plus qu'à battre les Giants 4-11 pour obtenir leur titre de deuxième division en trois ans. La dernière fois qu'ils l'ont fait, ils ont également remporté le Super Bowl.

(Ils avaient aussi Nick Foles, mais je m'égare …)

3. Giants-Washington, qui contre toute logique était une fusillade à feu chaud

Après 21 minutes de jeu, les Giants et Washington s'étaient réunis pour 35 points au total. Dwayne Haskins a complété 12 de ses 15 passes pour deux touchés et zéro interception avant de quitter le match au troisième quart en raison d'une blessure à la cheville.

Daniel Jones a eu son troisième match de 2019 avec au moins quatre passes de touché – rejoignant Deshaun Watson et Fran Tarkenton comme les seules recrues à avoir atteint ce niveau. Son cinquième a porté New York à une victoire en prolongation dans une grande bataille de 41-35 kaiju dans la capitale nationale.

C'était également la première fois qu'une recrue avait lancé pour plus de 350 verges avec cinq touchés et aucune interception dans l'histoire de la ligue.

Alors que dimanche annonçait un avenir brillant pour Jones et Haskins, la plus grande histoire du jeu pourrait avoir été le retour de la version 2018 de Saquon Barkley. Le recrue offensive de l'année en titre de la NFL avait connu des difficultés au cours de la deuxième moitié de la saison après s'être blessé à la cheville au cours de la semaine 3. Il a passé trois mois complets sans match de 100 verges avant d'entailler les Dolphins pour 112 verges la semaine dernière.

Barkley s'est surpassé lors de la semaine 16, lorsqu'il a de nouveau couru une équipe à destination des cinq premiers du repêchage de la NFL 2020. Il s'est précipité pour un sommet en carrière de 189 verges (dont 55 au quatrième quart et en prolongation) et a attrapé quatre passes pour 90 de plus – y compris ce touché en profondeur de Jones.

Washington était toujours vainqueur malgré la malheureuse fin du score final de 41-35. Il a maintenant la piste intérieure sur le choix global n ° 2 – et cela pourrait signifier ajouter le candidat de Heisman Chase Young à leur course de passes. Pour une équipe qui a été optimiste récemment sur les produits de l'Ohio State (y compris Haskins et Terry McLaurin, le plus large éventail), la perte a peut-être été le meilleur résultat.

2. Nyheim Hines, qui a jeté de vraies vibrations Devin Hester

Alors que Butler était en colère contre les fans des Colts (blagues sur lui, la façon la plus simple de le faire aurait été de suggérer que le coaching de Frank Reich la semaine dernière était médiocre), Hines les a ravis. Le tailback de deuxième année n'a eu que quatre retours de botté de dégagement en carrière avant d'affronter l'objet mobile que sont les équipes spéciales de Carolina.

Hines a compté 195 verges sur les retours de botté de dégagement contre les Panthers, ce qui est le quatrième meilleur joueur de l'histoire de la NFL. Il n'a eu besoin que de trois retours – dont une paire de touchés – pour y arriver.

Comment a-t-il fait ça? La réponse était un bon blocage, une forte identification des voies et une vitesse de pointe ultra-embarrassante et embarrassante:

Hines avait 66 verges au sol en retour avant la semaine 16. Il a obtenu des retours de 40, 84 et 71 verges dimanche seulement. C'était suffisant pour masquer une autre performance médiocre de Jacoby Brissett derrière le centre et mettre fin à la séquence de quatre défaites d'Indianapolis.

1. Michael Thomas, qui a établi le record de réception d'une saison dans la NFL

Et le brisera probablement la semaine 17.

Thomas n'a pas disputé de match cette saison au cours duquel il a eu moins de cinq réceptions. Il en a eu 10 avec plus de 100 verges de réception – y compris la performance de 136 verges de dimanche qui a maintenu les Saints en lice pour un au revoir aux séries éliminatoires.

L’éliminaire de quatrième année a réussi un secondaire intermédiaire des Titans pour 12 captures, augmentant son total de saison à 145, soit deux de plus que le record de 143 de la NFL de Marvin Harrison en 2002. La Nouvelle-Orléans a utilisé chaque pouce de son effort. Le record établi par Thomas a établi les Saints à la ligne de 1 yard du Tennessee tard dans un match de 31-28.

La cerise sur le gâteau a été une réception de touché deux jeux plus tard qui a effectivement gâché les espoirs de retour des Titans. Alors, comment se sentait Thomas après être reparti avec un record de 17 ans dans la NFL ET une victoire d'un coup?

En fait, il attend avec impatience les éliminatoires, surtout après la façon dont la Nouvelle-Orléans a été éliminée des séries éliminatoires l'hiver dernier.

Thomas sera appelé au cours de la semaine 17 alors que les Saints poursuivent leur poussée vers l'avantage du terrain dans la NFC. Il affrontera les Panthers, qu'il a brûlés pour 10 prises et 101 yards lors de la semaine 12. Une sortie similaire pourrait lui donner un record de réceptions sur une seule saison qui pourrait durer 30 ans.

Ou jusqu'à ce que Thomas revienne en 2020.