5 jeunes stars de la MLS qui pourraient très bientôt jouer pour l’USMNT

Lentement mais sûrement, la base de joueurs de MLS devient de mieux en mieux grâce à son système d’académie. Il y a maintenant bien plus de 100 joueurs locaux dans la ligue, et des dizaines d’autres qui sont passés à de grandes ligues européennes après avoir passé du temps avec une académie MLS.

Mais le programme de la Development Academy n’a pas connu un bon départ lorsqu’il a été introduit en 2007. Certains des premiers joueurs vedettes à le traverser ont eu du mal en tant que professionnels, et en conséquence, l’USMNT manque actuellement de bons joueurs en âge de jouer. Heureusement, les plis ont été résolus depuis.

L’USMNT a franchi les huitièmes de finale des trois dernières Coupes du monde des moins de 20 ans, souvent menées par des joueurs qui avaient déjà vu le temps jouer en MLS. La ligue est remplie de jeunes Américains qui ont des aspirations immédiates légitimes de l’USMNT. Et avec si peu d’étoiles à la fin de la vingtaine, il y a beaucoup de places dans l’équipe à gagner.

Quelqu’un pourrait facilement écrire des dizaines de milliers de mots sur les jeunes joueurs américains en MLS qui gagneront des commandes de l’équipe nationale s’ils réussissent bien cette saison. Mon employeur ne m’accordera pas de congé pour le faire, alors voici cinq joueurs qui pourraient le plus faire pression pour l’équipe nationale cette saison.

James Sands – Milieu défensif, New York City FC

Sands n’a que 19 ans, mais il était fermement le premier choix pour le NYCFC quand il était en forme la saison dernière, et a commencé le match d’ouverture de la Ligue des champions de la CONCACAF. Il a joué au centre arrière ou au milieu défensif, généralement selon que son équipe utilise un système à trois ou quatre défenseurs, et est un décideur extrêmement intelligent avec et sans ballon.

La raison pour laquelle Sands n’a pas tout à fait pénétré dans la configuration de l’équipe nationale et sur le radar des fans occasionnels est parce qu’il est un «tweener». Il ne passe pas aussi bien que Jackson Yueill, auquel Gregg Berhalter donne actuellement des minutes défensives au milieu de terrain, et à 5’11, il est court pour un défenseur central.

Mais Sands est le double du joueur que Yueill est sur la défensive, et il est un meilleur passeur que n’importe quel véritable milieu de terrain défensif contre lequel il se bat pour le temps. Si Sands peut s’imposer comme une star pour le NYCFC et devenir un peu meilleur dans tout, Berhalter devra faire attention.

Gianluca Busio – Milieu offensif, Sporting Kansas City

Les fans américains se demandent quand ils peuvent avoir leur n ° 10 chic depuis des lustres. Nous entrons maintenant dans une ère où une demi-douzaine de jeunes joueurs de l’USMNT pourraient devenir le meilleur milieu de terrain offensif de l’histoire du pays. Busio est en compétition pour une place dans l’équipe nationale avec Richard Ledezma du PSV, Alex Mendez de l’Ajax, Brandon Aaronson du Philadelphia Union, Djordje Mihailovic du Chicago Fire et l’homme actuellement en tête du peloton, Giovanni Reyna du Borussia Dortmund.

Busio est au milieu de ce peloton en termes de progression de carrière. Ledezma et Mendez ont principalement joué pour les équipes B de leurs clubs, et il est difficile de deviner comment ils se comporteront contre les équipes de première division. Aaronson et Mihailovic n’ont peut-être pas le même niveau de talent créatif, mais ils se sont imposés comme de solides partants MLS. Busio a un plafond plus élevé que les deux derniers, mais il doit maintenant le prouver.

La saison dernière, Busio a obtenu ses premières minutes pro significatives dans une mauvaise équipe du Sporting KC. Cette saison, son équipe devrait être bien meilleure et on attend beaucoup plus de lui. S’il joue un grand rôle dans la remontée du Sporting, il pourrait aussi gravir les échelons de l’équipe nationale. Mais s’il ne s’améliore pas, il se retrouvera absolument enterré sur le tableau de profondeur de l’équipe nationale.

Sam Vines – Arrière gauche, Colorado Rapids

Vines avait l’air bien pour l’USMNT lors de ses débuts en janvier, il y a un mois, et se dirige cette saison vers un joueur de premier choix cloué pour les Colorado Rapids.

Ce n’est pas un joueur sexy. Il est un arrière gauche traditionnel qui défend, traverse et avance adéquatement. Et l’équipe nationale masculine des États-Unis ne compte actuellement précisément aucun joueur correspondant à cette description. Les autres joueurs de cette liste doivent améliorer leurs jeux de manière significative pour accéder au radar de Berhalter avant les autres grands talents, mais Vines n’a tout simplement pas à bousiller.

Bien sûr, ce serait bien s’il pouvait également ajouter une compétence. Il n’a que 20 ans, il devrait donc avoir beaucoup de place pour s’améliorer. Être un joueur sans carences graves est un excellent point de départ, mais s’il veut être plus qu’une simple option de profondeur USMNT, il devra probablement devenir élite dans quelque chose.

Paxton Pomykal – Milieu central, FC Dallas

Pomykal est dans une situation similaire à Busio, mais pire. La plus grande position de profondeur de l’USMNT est de loin le rôle de milieu de terrain n ° 8, ou box-to-box. Berhalter doit encore déterminer qui sont ses meilleures options aux n ° 10 et n ° 6, mais dans la position entre eux, il ne peut vraiment pas se tromper. Weston McKennie semble être le favori pour occuper le poste pour la prochaine décennie, ce qui signifie que Pomykal a une route difficile devant lui s’il veut avoir une place régulière dans l’équipe.

Pourtant, Pomykal a remporté ses débuts à l’USMNT avec d’excellentes performances pour le FC Dallas, bien que des problèmes de blessures l’ont empêché de s’imposer comme une star pour l’une ou l’autre équipe. Dallas est actuellement la première usine de talents en Amérique. Ce message aurait pu être exclusivement consacré aux joueurs de Dallas si je le voulais. Kellyn Acosta était autrefois une star parmi les amateurs de MLS, mais lorsque sa performance a légèrement baissé et que Pomykal était prêt, Acosta a été expédié au Colorado.

Pomykal est désormais confronté au même défi, Brandon Servania, Thomas Roberts et Edwin Cerrillo étant tous derrière lui. Il a besoin d’une grosse saison pour conserver sa place au club et au pays.

Mark McKenzie – Défenseur central, Philadelphia Union

Après une campagne en petits groupes en 2018, McKenzie a été limité par des blessures la saison dernière et n’a effectué que huit départs. Malgré cela, son club a suffisamment confiance en lui qu’il a envoyé son compatriote Auston Trusty au Colorado cet intersaison, et Berhalter lui a fait ses débuts en équipe nationale en janvier.

Mais l’alarme sonnera si McKenzie ne fait pas de grand bond en avant cette saison. Il est un arrière central techniquement solide avec un excellent athlétisme et des pieds rapides, mais ses lectures défensives sont souvent lentes d’une demi-seconde. Manquer la majeure partie de sa saison des 20 ans a probablement nui à ses chances de corriger ce problème rapidement.

McKenzie pourrait être plus proche d’un endroit USMNT que n’importe qui d’autre sur cette liste s’il peut organiser une bonne saison MLS. La récolte actuelle du centre arrière de l’USMNT n’est pas impressionnante, et Berhalter prie probablement pour que l’une de ses nombreuses stars talentueuses, mais non prouvées, des moins de 23 ans ait enfin une saison de club.

Mention honorable

Trop de joueurs à lister. Je n’envie pas le directeur général de l’USMNT, Brian McBride et le directeur technique Earnie Stewart, qui ont beaucoup de joueurs décents à suivre de nos jours. Les 50 meilleurs espoirs de Top Drawer Soccer en MLS et la récente liste des sélections de l’équipe nationale des moins de 23 ans sont un bon début pour quiconque essaie de dresser une liste plus complète de joueurs à suivre cette saison.