5 jeux Sonics / Thunder archivés disponibles gratuitement sur NBA League Pass

La NBA peut être suspendue, mais les fans d’Oklahoma City Thunder et de Seattle SuperSonics peuvent faire un saut dans le passé avec le NBA League Pass.

Le service de streaming offre gratuitement une poignée d’anciens jeux aux téléspectateurs. Les invités ont juste besoin d’une connexion, qui est libre de créer.

Il y a quatre jeux Sonics et un jeu Thunder disponibles pour visualisation. Tous les jeux se trouvent ici.

Sonics contre Phoenix Suns: 17 mai 1979

Finale de la Conférence de l’Ouest Match 7

Après un dossier de 52-30 et une première place dans la division Pacifique, les SuperSonics ont battu les Lakers de Los Angeles en cinq matchs pour se qualifier pour la finale de la Conférence Ouest et affronter les Phoenix Suns.

Les Sonics ont pris du retard 3-2 dans la série, mais ont réussi une victoire de 106-105 sur la route pour forcer la série à rentrer chez elle pour un match 7.

Le centre du Temple de la renommée Jack Sikma a terminé avec 33 points et 11 rebonds, le gardien du Temple de la renommée Dennis Johnson avait 26 points, huit rebonds et deux blocs et le gardien Gus Williams avait 29 points, trois aides, deux interceptions et deux blocs.

La mise en scène: La saison précédente, les Sonics avaient fait la finale de la NBA mais avaient perdu contre les Washington Bullets en sept matchs.

Cette année, ils ont été chargés contre les Suns, qui n’avaient pas perdu de match à domicile depuis le 2 mars. Ces 10 semaines ont rendu le match 6 d’autant plus inquiétant pour Seattle et Sikma, qui a déclaré au Seattle Times en 2019 qu’il avait eu une attaque de panique à une chambre d’hôtel la veille du match.

Mais dans le match 6, Seattle a évité Phoenix en tant que Gar Heard, qui a fait le “Tour du monde” contre les Celtics de Boston en finale trois ans plus tôt, raté une tentative de batteur de buzzer. Cela a mis fin à la séquence de matchs à domicile et a donné aux Sonics la vie pour le match 7 et un match revanche contre les Bullets, que Seattle a gagné.

