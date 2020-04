5 joueurs NBA qui auraient pu se consacrer à la musique

La NBA et la musique (surtout le rap) ont toujours été très liées et de nombreux joueurs ont osé faire leurs petites choses. Nous vous montrons ici ce que nous considérons comme les cinq meilleures performances musicales des joueurs de la NBA de l’histoire:

KOBE BRYANT

Le malheureux Kobe Bryant a fui pendant un certain temps dans sa carrière avec la musique et est venu avoir son propre single aux côtés de Tyra Banks. On peut dire que Kobe est élégant avec le rap.

DAMIAN LILLARD

La star des Portland Trail Blazers a joué dans plusieurs approches du monde du rap, dont le single ‘Run It Up’ et deux albums (‘The Letter 0’ et ‘Confirmed’). L’enfant a du talent au-delà des triples …

VICTOR OLADIPO

Le joueur des Indiana Pacers est, sans aucun doute, le plus audacieux de nombreux joueurs de la NBA qui ont approché le monde de la musique. Pas de rap, pas de hip-hop, Oladipo rompt avec les stéréotypes et passe par le R&B. Il mérite d’être apprécié.

LONZO BALL

Le jeune joueur de Pelicans a du rap au fond. Il n’est donc pas rare de le voir dans des clips. Il rappe, c’est indéniable.

KYRIE IRVING

Ce n’est pas exactement un single que présente la base des Nets, mais une piste dans laquelle il essaie de démontrer qu’il peut le faire. Jugez par vous-même.

Ce ne sont que quelques-uns des joueurs qui ont osé se blottir ou se plonger dans le monde de la musique. Nous promettons la deuxième partie, il y a beaucoup plus …

