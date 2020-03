5 matchs importants à regarder au retour de Steph Curry

Par: Tommy Call III |

Il y a 25 minutes

La plupart des équipes au bas du classement de la NBA traversent une reconstruction ou sont sur le point d’en démarrer une. Pourtant, pour les Golden State Warriors, les choses sont un peu différentes.

Avec 20 matchs à jouer au cours de la saison, Curry a effectué son retour tant attendu contre les Raptors de Toronto le jeudi 5 mars. Le double joueur le plus utile a enregistré 23 points sur un tir de 6 sur 16 avec sept aides et six rebonds.

Comment Curry s’adapte à sa main réparée chirurgicalement tout en construisant la chimie avec ses nouveaux coéquipiers comme Andrew Wiggins et Marquese Chriss donnera à Golden State un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler leur avenir.

Voici les six matchs les plus importants de Golden State sur le calendrier avec Curry de retour dans la rotation:

