5 meilleures équipes de Spurs de l’histoire de la franchise

Les San Antonio Spurs sont la franchise NBA la plus gagnante au cours des deux dernières décennies, après avoir fait les séries éliminatoires 22 fois de suite depuis la saison 1997-98. Au cours de cette période, San Antonio a remporté quatre championnats en neuf ans et en a vidé un autre en 2014 avec leurs célèbres Big Three de Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker sur leurs dernières jambes.

Cette liste est relativement facile, étant donné que San Antonio a cinq championnats au total gravés à son nom. Voici les meilleures équipes Spurs de l’histoire de la franchise:

5. 1999

Les Spurs ont terminé le lock-out abrégé de la saison NBA 1999 à égalité avec le meilleur record de la NBA. Tim Duncan s’est imposé dans sa deuxième campagne et a pris la place qui lui revient en tant que visage de la franchise de l’ancien MVP David Robinson.

Les Spurs ont perdu seulement deux fois au cours de leur série dominante de séries éliminatoires, qui comprenait un balayage des Los Angeles Lakers et des Portland Trail Blazers en demi-finale ouest et en finale de conférence, respectivement. Après avoir accédé à leur première apparition en finale dans l’histoire de la franchise, San Antonio a battu le non. 8 têtes de série New York Knicks pour remporter leur tout premier championnat NBA. Tim Duncan a remporté son premier des trois MVP de la finale avec une moyenne de 27,4 points, 14,0 rebonds et 2,2 blocs dans le parcours de 5 matchs des Knicks.

4. 2006-07

L’équipe de championnat des Spurs 2006-07 a connu une course relativement facile pendant les séries éliminatoires de 2007. Ils ont perdu seulement quatre fois au cours des séries éliminatoires, y compris le balayage des Cavaliers de Cleveland, mené par un jeune LeBron James, en finale de la NBA. C’était la première fois qu’un joueur des Spurs non nommé Tim Duncan remportait le titre de MVP de la finale, alors que Tony Parker remportait le trophée Bill Russell pour son incroyable série contre les Cavs.

On peut dire que la plus grande menace de San Antonio pour la couronne cette saison était les Phoenix Suns, dirigés par le double MVP Steve Nash et Amare Stoudemire. Les Spurs et les Suns se sont rencontrés au deuxième tour et avaient eux-mêmes une série classique. Malheureusement, cette épreuve de force a été éclipsée par l’incident controversé de Robert Horry qui a conduit à la suspension d’Amare Stoudemire dans un match de la plus haute importance, les deux équipes étant dans l’impasse à 2 matchs chacune.

3. 2002-03

Les Spurs 2002-03 ont présenté la dernière année du légendaire centre David Robinson. L’Amiral annonçant sa retraite avant le début de la saison, San Antonio avait pour mission de lui donner un dernier bon souvenir et de terminer sa carrière au Temple de la renommée avec un championnat.

San Antonio a terminé la saison régulière avec une fiche de 60-22, la meilleure de toute la ligue. Ils ont remporté chacune de leurs séries en six matchs et ont même battu les Lakers de Los Angeles lors des finales de la Conférence Ouest. Après avoir éloigné les trois champions en titre du sommet de la montagne, les Spurs, menés par le MVP de la saison régulière et des finales Tim Duncan, ont remporté leur deuxième titre dans l’histoire de la franchise en battant les Jason Kidd et les Nets du New Jersey. David Robinson, dans son dernier match NBA, a remonté le temps avec une performance de 13 points et 17 rebonds.

2. 2004-05

L’équipe de championnat des Spurs 2005 a sans doute eu son match de finale le plus difficile parmi toutes ses séries de finales. San Antonio a affronté le champion en titre Detroit Pistons, qui les a menés à une série exténuante de 7 matchs.

Bien que beaucoup se souviendraient de cette série comme un bain de sang, les quatre premiers matchs n’étaient pas proches, car les deux équipes ont gagné sur leurs terrains respectifs via l’éruption. Les trois derniers matchs, cependant, n’ont pas été le cas.

Les deux équipes l’ont vidé dans un match clé 5 à Détroit (la NBA a déployé un format de finale 2-3-2 à l’époque). San Antonio a réussi à se faufiler par Détroit avec une énorme victoire de 96-95 sur la route en prolongation, soulignée par l’embrayage trey de Robert Horry qui a finalement donné aux Spurs l’avantage de la série.

Les Pistons ont montré leur sang-froid en battant les Spurs sur la route dans le match 6. Cependant, les Spurs ont fini par l’emporter en remportant le match décisif 7, où Tim Duncan a capturé son troisième MVP de la finale de la NBA.

1. 2013-14

Le titre de San Antonio en 2014 est sans doute le plus spécial de leurs cinq championnats. La dernière fois que les Spurs ont remporté le trophée est survenue il y a sept ans. De même, ces Spurs de 2014 ont été motivés pour effacer la douleur de la défaite de la saison dernière de la NBA contre les Miami Heat.

Pour rappel, San Antonio a failli remporter son cinquième titre en quelques secondes seulement après avoir éliminé le champion en titre Miami Heat lors du sixième match de la finale 2013. Cependant, Miami a fait un retour miraculeux dans les dernières secondes, mis en évidence par le classique à trois points de Ray Allen qui a égalé le match en temps réglementaire et en prolongation forcée. Miami a battu les Spurs lors d’un match serré et a refusé à San Antonio son cinquième championnat de l’histoire de la franchise.

En 2014, avec une motivation supplémentaire pour se racheter, les Spurs, dirigés par leur Big Three vieillissant de Duncan, Parker et Ginobili ainsi qu’une star en herbe à Kawhi Leonard, ont matraqué leurs bourreaux de l’année dernière. San Antonio a dominé Miami de manière convaincante lors de leur match retour pour la finale, remportant le championnat dans une série de 5 matchs à deux faces. Dans leurs quatre victoires, les Spurs ont remporté leurs matchs avec une moyenne de 18 points. Kawhi Leonard s’est imposé dans cette série, devenant le troisième plus jeune joueur par excellence de la finale de l’histoire de la ligue.