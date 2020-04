5 meilleures signatures d’agent libre dans l’histoire des Raptors de Toronto

Au cours de son histoire, les Raptors de Toronto n’ont pas été la première destination des agents libres de renom. Certains croient que même si Toronto est une grande ville remplie de fans les plus passionnés, les joueurs ne sont pas trop ravis de jouer dans un autre pays – en particulier pour les Américains.

Malgré cette réalité, l’organisation Raptors a réussi à attirer des talents décents, dont la plupart ont contribué à redresser la franchise.

5.) Rafer Alston

Alston a en fait eu deux passages avec les Raptors. Le premier est sorti d’un commerce tandis que le second a été lorsque les Raptors lui ont offert un contrat de 29 millions de dollars sur six ans en 2005. Ce dernier est le plus prometteur, car la légende du streetball a récolté 14,2 points (record en carrière) et 6,4 passes décisives. à travers 34 minutes.

Après des années de lutte pour faire la transition de la rue aux pros, le deuxième passage d’Alston avec les Raptors signifiait qu’il appartenait à la NBA.

Malheureusement, Alston est parti après une seule saison. Cependant, il ne fait aucun doute que les fans des Raptors se souviennent de cette seule année où Skip To My Lou a honoré la hardcourt.

4.) Jamario Moon

Moon est un compagnon de basket-ball certifié. Avant de signer avec les Raptors, il avait passé près d’une décennie dans diverses ligues de basket-ball aux États-Unis et en Europe. Il a même eu un passage avec les légendaires Harlem Globetrotters.

Fort de son expérience et de son talent, il n’est pas surprenant que Moon ait rapidement attiré les éclaireurs des Raptors dans un mini-camp de trois jours à l’été 2007. Ils lui ont proposé un contrat de deux ans et tout de suite, Moon n’a pas déçu.

Au cours de son année recrue, il a joué 78 matchs (75 départs) et a récolté en moyenne 8,5 points, 6,2 rebonds et 1,2 passe décisive en 27,8 minutes. Il a été nommé recrue du mois en février. Et le week-end des étoiles, il a chaussé ses chaussures pour participer au concours Dunk contre Dwight Howard et Gerald Green.

À la fin de la saison, Moon a été sélectionné dans la deuxième équipe d’étoiles de la NBA.

3.) Bismack Biyombo

Bismack Biyombo a signé un contrat décent de 5,7 millions de dollars sur deux ans à l’été 2015. C’était après quatre saisons médiocres avec les Charlotte Hornets (alors Bobcats). En tant que tel, rien n’était attendu du septième choix global du repêchage de la NBA 2011, à part être une sauvegarde décente pour le centre de Jonas Valanciunas.

Mais au fil de la saison, Biyombo s’est avéré être un assez bon rebondeur et un défenseur compétent. En saison régulière, les Congolais ont disputé 82 matchs (22 départs) et accumulé en moyenne 5,5 points et 8,0 rebonds (record en carrière) en 22 minutes.

Le sommet de son seul relais avec les Raptors est survenu lors des séries éliminatoires de 2016 où il a renforcé sa moyenne à 6,2 points et 9,4 rebonds en 25,3 minutes. Particulièrement dans le septième match du deuxième tour contre le Heat de Miami, Biyombo a inscrit 17 points et 16 rebonds, ce qui a propulsé Toronto à sa toute première apparition en finale de conférence de l’histoire.

Contre les Cavaliers de Cleveland de LeBron James, Biyombo a établi un record des éliminatoires des Raptors avec 26 rebonds.

2.) Anthony Parker

Anthony Paker a été l’une des meilleures histoires de la saison 2006-07. Après tout, il faisait son retour en NBA après un passage infructueux près de 10 ans plus tôt. La différence entre l’époque et son retour en NBA était que Parker était un basketteur décoré. Il avait remporté le MVP de l’EuroLeague à deux reprises, ainsi que deux championnats.

Dès le départ, Parker a prouvé qu’il n’appartient pas seulement à la NBA, mais qu’il est un véritable partant dans la meilleure ligue de basket-ball du monde. Au cours de ses trois saisons avec le maillot des Raptors, Parker était un tireur respecté au-delà de l’arc et du milieu de gamme. À un moment donné, il a même mené l’équipe en pourcentage de buts sur le terrain et en pourcentage de lancers francs.

À sa première saison avec les Raptors, il s’est classé quatrième en pourcentage de 3 points dans toute la NBA. Avec Parker dans le giron, les Raps ont décroché leur tout premier titre de division. Ils se sont également qualifiés pour les séries éliminatoires pour la première fois en cinq ans.

1.) Jose Calderon

Avant de rejoindre les Raptors, Calderon était déjà un meneur de jeu décent en Europe. Il n’était pas une superstar, c’est pourquoi il n’y avait pas beaucoup de battage médiatique autour de sa signature. Mais au fil des années, les talents de meneur de jeu de Calderon sont devenus plus apparents pour les critiques.

En huit saisons avec les Raptors, l’Espagnol a récolté en moyenne 10,0 points et 7,2 passes décisives en 28,4 minutes.

De plus, Calderon était généralement près du sommet du classement du ratio passes / chiffre d’affaires, ce qui témoigne de son efficacité. Il est également devenu un tireur mortel à 3 points et a atteint 46,1% en une saison. À ce jour, Calderon se classe au deuxième rang des passes décisives (3 770) dans l’histoire des Raptors, au troisième rang des passes décisives par match (7,2) et au premier rang en pourcentage de lancers francs (87,7).

Sans l’ombre d’un doute, Calderon a été un vol majeur du marché des agents libres. Il est malheureux que Calderon ait rejoint les Raptors alors qu’ils étaient encore en mode reconstruction. Néanmoins, l’Espagnol a profité de son passage dans la ville de Toronto.