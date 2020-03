5 meilleurs candidats pour prononcer une allocution au Temple de la renommée de Kobe Bryant

Le grand Kobe Bryant des Lakers de Los Angeles était censé être à la tête de la classe Naismith Basketball Hall of Fame 2020 – sans doute le groupe le plus étoilé de mémoire récente.

Des noms comme Tim Duncan, Kevin Garnett, Tamika Catchings et Rudy Tomjanovich, entre autres, seront tous à l’honneur le même soir. Mais ne vous y trompez pas, tous les yeux auraient été fixés sur Kobe.

Malheureusement, nous avons été privés de cette opportunité de le voir mettre cette veste orange emblématique.

À ce jour, il était toujours difficile de manger la vie de Bryant, de sa fille de 13 ans, Gianna, et de sept autres personnes, enlevées à leurs familles en un clin d’œil.

C’est surréaliste de ne plus jamais entendre Bryant parler de ce magnifique jeu de 81 points. Nous ne comprendrons jamais complètement ce qui se passait vraiment dans son esprit lors de son dernier match NBA.

Bien sûr, nous avons entendu de nombreuses histoires étonnantes de Kobe de la part des joueurs et de tous ses proches au cours des derniers mois. Pourtant, beaucoup de fans feraient n’importe quoi juste pour l’entendre de l’homme lui-même. C’est juste ce qu’il était, un talent transcendant qui a touché des millions de vies tout au long de sa légendaire carrière de 20 ans dans la NBA.

Bryant sera désormais intronisé à titre posthume, et il est normal qu’il soit glorifié par ceux qui l’ont vraiment connu.

Jetons un coup d’œil à cinq candidats possibles qui devraient prendre la parole lors de l’entrée au Temple de la renommée de Kobe Bryant.

Shaquille O’neal

La relation d’amour et de haine de Shaq avec Kobe est peut-être bien connue même par ceux qui ne suivent pas le basket-ball. Coéquipiers devenus rivaux amers. Puis les ennemis se sont tournés vers des amis. C’était le script parfait.

La paire a pris beaucoup de petites fouilles au fil des ans.

Mis à part le boeuf, on ne peut nier que Kobe et Shaq étaient en effet le coup de poing le plus terrifiant de l’histoire de la NBA. Cette équipe des Lakers du début des années 2000 sera toujours la plus grande “et si?” dans le monde du sport.

Nous avons vu Shaq rayonner de fierté quand il a parlé de Bryant lors de son mémorial. Les récits de lui et de Kobe qui y participeront produiront une fois de plus beaucoup de rires parmi les participants. Aussi grands qu’ils soient en tant qu’individus, les noms de Kobe et Shaq seront toujours entrelacés. Le Big Diesel, un Hall of Famer lui-même, devrait être en tête de cette liste.

Michael Jordan

Kobe Bryant était la chose la plus proche de Michael Jordan, point final. La plupart des experts ont ce faux récit de la façon dont Kobe et MJ ont eu cette intense rivalité compte tenu de la façon dont la superstar décédée a imité Jordan dans presque tous les aspects.

À l’insu de beaucoup jusqu’à récemment, la paire avait en fait plus d’une relation grand frère-petit frère.

Jordan, qui fait rarement des apparitions publiques ces jours-ci, était l’une des personnes estimées qui a parlé de Bryant lors de son mémorial. Il a admis qu’une partie de lui était morte avec Kobe.

Après tout, l’homme a risqué de se faire immortaliser en ligne avec un autre mème Jordan qui pleure. Je ne sais pas s’il est prêt à y aller pour la troisième fois.

Jordan devrait une fois de plus être considéré comme parlant pour Bryant, car il a une grande influence sur la façon dont Kobe est devenu l’homme qu’il est, à la fois sur et hors du terrain.

Phil Jackson

Phil Jackson n’a pas pu prendre la parole lors du mémorial de Bryant, mais il a rendu un hommage sincère à son ancien joueur.

Le maître zen a décrit Bryant comme l’élu.

«Notre relation d’entraîneur / joueur a transcendé la norme. Il est allé au-delà du voile », a expliqué Jackson.

Jackson, bien sûr, était à la tête des Lakers lors des cinq conquêtes de titre de NBA de Bryant. La relation de Phil et Kobe n’a pas toujours été amicale. C’est devenu si mauvais à un moment donné que Jackson a en fait exigé une fois le violet et l’or pour échanger le provocant Bryant.

La paire a finalement réparé les clôtures, ce qui a donné lieu à deux autres titres. C’est une histoire réconfortante de la façon dont la réconciliation peut mener à de plus grandes choses.

Il sera intéressant d’en savoir plus sur cette dynamique de la part de Phil lui-même.

Pau Gasol

Bien qu’il ait remporté des titres consécutifs ensemble, le couple Bryant-Gasol n’a pas fait beaucoup de bruit par rapport à ses relations précédentes avec Shaq et Phil.

Il n’y avait aucune querelle, aucune mauvaise volonté les uns envers les autres. Ce n’étaient que deux superstars qui semblaient apprécier les mêmes choses et se respecter mutuellement.

Kobe a même défendu Pau à plusieurs reprises lorsque ce dernier a été traité comme le bouc émissaire lors de la finale des Lakers 2008 contre les Celtics.

Bryant et Gasol avaient simplement un monde à eux. Le multilingue Bryant a même parlé espagnol avec Gasol sur le sol pour confondre leurs adversaires.

Gasol se retrouvera probablement un jour à l’honneur dans la même étape, mais ce sera bien de le voir parler de son cher ami en premier.

Vanessa Bryant

Vanessa Bryant n’a pas passé une seule seconde avec Kobe sur le bois dur, mais elle le connaissait vraiment mieux que quiconque.

À un moment où des hommages ont été rendus pour Kobe, Vanessa a veillé à ce que le monde entier n’oublie pas non plus Gigi et les sept autres qui ont tragiquement péri en janvier dernier.

Kobe laisse dans le deuil Vanessa et leurs trois filles Natalia, Bianka et Capri. Il n’y a sans doute plus personne qui mérite de recevoir cette veste HOF à la place de Kobe.