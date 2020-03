5 plus grands moments de l’histoire des Chicago Bulls, classés

Il n’y a sans aucun doute pas de meilleur joueur dans l’histoire des Chicago Bulls que Michael Jordan. En fait, plus de quelques personnes l’ont même le plus grand de tous les temps – et pour cause.

C’est pourquoi il n’est pas surprenant qu’en ce qui concerne les plus grands moments de l’histoire de la franchise Bulls, presque tous se concentrent sur MJ. Nous avons compilé un Top 5 des meilleurs moments de l’histoire de Chicago, et les voici pour votre plaisir de lecture.

Championnat # 1

Les Chicago Bulls ont été créés en 1966, mais ce n’est que deux décennies et demie plus tard que l’équipe a pu obtenir son premier championnat de l’histoire de la franchise. C’était, bien sûr, grâce à Michael Jordan, qui a conduit les Bulls à leur premier titre en 25 ans.

Chicago a repêché la Jordanie en 1984, mais bien qu’il soit le meilleur joueur de la ligue, il n’a été en mesure de lever le championnat convoité que six ans après sa carrière. Ce fut le point culminant du début de carrière de Jordan alors qu’il gravait son nom dans l’histoire avec son premier titre NBA en 1991.

Pour n’importe quelle franchise sportive, il y a peu de moments meilleurs que de remporter votre tout premier championnat, et il en va de même pour les Bulls en 1991.

Le plus jeune MVP

Il n’y a qu’un seul moment non-MJ dans cette liste, et il fallait juste que ce soit un Derrick Rose. Rose est sans doute le meilleur joueur que les Bulls aient jamais vu dans l’ère post-jordanienne, et il ne fait aucun doute que son plus grand moment est venu lorsqu’il a remporté le prix du joueur le plus utile en 2011.

Rose a pris d’assaut le monde du basket-ball lorsque les Bulls l’ont repêché pour la première fois en 2008. Au cours de cette saison, Rose a récolté en moyenne 25,0 points, 4,1 rebonds, 7,1 passes décisives, 1,0 interception, 0,6 bloc et 1,6 triplé par match.

Pour mémoire, Rose a devancé Dwight Howard, LeBron James, Kobe Bryant et Kevin Durant, pour n’en nommer que quelques-uns, pour le trophée MVP de cette saison. Rose a également transporté les Bulls jusqu’à la finale de la Conférence de l’Est cette saison – la plus éloignée de cette équipe depuis les championnats de MJ – ne tombant que contre le Miami Heat et le Big 3.

Le tir

En ce qui concerne les moments mémorables sur le court, il n’y en a probablement pas plus que LE coup. L’année était 1989 et Jordan et les Bulls étaient dans les derniers moments d’une guerre de cinq matchs contre les Cavaliers de Cleveland au premier tour des séries éliminatoires. Plancher à domicile Cavs, trois secondes restantes, Chicago en baisse d’un. Entrez: Michael Jordan.

Ce fut l’un des moments déterminants de la carrière de Jordan, et il reste l’un des plus grands moments de l’histoire des Bulls. Grâce à l’héroïsme de MJ, Chicago ira jusqu’aux finales de la Conférence Est, pour être éliminée par d’éventuels champions, les Pistons de Détroit. Jordan a réalisé plus de quelques gros coups dans sa carrière, mais c’est sans doute le plus emblématique de tous.

Le retour

Jordan a brisé le cœur des fidèles des Bulls lorsqu’il a annoncé sa retraite en 1993 après avoir remporté trois titres consécutifs. Il n’avait que 29 ans à l’époque, et la croyance générale était qu’il tournait le dos au sport à son apogée. Il y a peut-être quelques moments plus sombres dans l’histoire de Bulls que cela.

Mais comme le destin le voudrait, MJ ferait son retour un an plus tard. Le baseball n’était pas vraiment bon pour lui, et heureusement, il est revenu à son seul véritable amour – le basket-ball. Demandez à n’importe quel fan des Chiacago Bulls, et ils seront sûrement en mesure de décrire en détail le sentiment qu’ils avaient au moment où l’annonceur des Bulls a présenté Jordan dans son premier match après un bref hiatus. “Il est de retour!”

Championnat # 6

Quatre ans après son retour triomphal en NBA, Jordan atteindrait l’apogée de sa carrière en 1998 en remportant son sixième titre NBA. C’était également le sixième championnat de Chicago et leur deuxième triplé après une pause de deux ans. Ce qui rend ce moment si grand, c’est qu’il a cimenté l’héritage de Jordan comme sans doute le meilleur joueur de tous les temps.

Ce championnat a également produit l’un des meilleurs moments des séries éliminatoires et de l’histoire des finales NBA. Jusqu’à ce jour, ce sauteur MJ, vainqueur du jeu, fait dans le sixième match de la finale, dans le parquet de l’Utah Jazz, avec un malheureux Byron Russell apparemment à un mile de distance, reste frais dans notre mémoire. Le tir de Jordan contre les Cavs a peut-être été son meilleur moment pour gagner le match, mais cela devait être une seconde extrêmement proche.