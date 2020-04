5 raisons pour lesquelles personne ne devrait manquer “The Last Dance”,

Le documentaire sur Chicago Bulls de Michael Jordan ‘The Last Dance’ s’ouvre aujourd’hui en Espagne via la plateforme vidéo Netflix. Dans une grande manœuvre stratégique, ils ont décidé d’avancer sa première en raison de la crise des coronavirus, et nous sommes nombreux à attendre cette date pour en savoir plus sur Jordan et ses Bulls, dont beaucoup considèrent le meilleur joueur et la meilleure équipe de la histoire du basket-ball.

Nous énumérons ci-dessous les 5 raisons pour lesquelles nous pensons que personne ne devrait manquer ce documentaire:

1. Michael Jordan

Un peu plus à ajouter. Le meilleur basketteur de l’histoire jouant les derniers matchs avec le maillot des Chicago Bulls. Le documentaire est parfait pour enfin comprendre la figure de Jordan de l’intérieur. Comprendre comment il s’est comporté dans et hors du vestiaire avec ses collègues et ses rivaux, comprendre les clés de son succès, les clés de ses échecs et, surtout, le comprendre personnellement.

2. Saison 1997/98

Le documentaire relate la victoire la plus connue des Chicago Bulls. Celle de la saison 97/98, au cours de laquelle les finales ont joué contre une équipe qui à l’époque semblait meilleure qu’eux, l’Utah Jazz de John Stockton et Karl Malone. Ce sixième match que Phil Jackson avait presque perdu et avec une performance incroyable de MJ dans les dernières secondes a mis fin au sixième anneau, avec le dernier, il est brutal de pouvoir le voir dans plus de vingt ans plus tard.

3, Phil Jackson

L’entraîneur qui a réussi à faire de Michael Jordan un champion. L’homme qui a pu mettre en pratique un système de jeu jamais vu auparavant, pour mentaliser ses joueurs à penser qu’ils étaient les meilleurs, qui a rendu les Bulls grands et a ensuite obtenu cinq autres anneaux avec les Lakers. Le voir au sommet de sa carrière, à la fin des années 1990, est fantastique.

4. ESPN

Le documentaire a été réalisé dans un premier temps par ESPN, ce qui est une garantie d’avoir pu accéder à toutes les images et enregistrements disponibles de la saison mythique qu’il raconte. La participation de Netflix et de la NBA garantit également la qualité audiovisuelle et du contenu. Tout indique qu’il va battre des records d’audience aux États-Unis et à l’étranger. Voir plus les résumés que nous avons pu voir jusqu’à aujourd’hui, le jour de sa première mondiale.

5. 10 chapitres

Pouvoir profiter de l’histoire de la Jordanie et des Bulls au format audiovisuel 22 ans après la fin des 98 finales est une joie. Mais pouvoir le faire en 10 versements, c’est encore plus. Nous pouvons mâcher l’histoire lentement, étape par étape, chapitre par chapitre, afin qu’elle nous atteigne à l’intérieur. Maintenant, après tant d’attente, il ne reste plus qu’une chose: profitez-en!

