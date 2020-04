5 séries d’animation sur le basket-ball qui vous feront revenir à l’enfance

Nous présentons ci-dessous 5 des meilleures séries animées qui ont été faites sur le basket-ball à travers l’histoire. Des personnages comme Chicho Terremoto ou la sauterelle Basket Fever font partie intégrante de l’enfance de nombreuses générations d’amateurs de bon basket.

SÉISME CHICHO

Chicho est un petit garçon à grosse tête, qui joue au basket et se consacre constamment à soulever des jupes pour les filles, en espérant que leur culotte soit blanche, sa préférée. Il est amoureux de Rosita et rivalise avec le chien de la fille (Bobby) pour avoir attiré son attention …

BASKET FEVER

Une sauterelle atteint une banlieue d’une ville mais est attaquée par un groupe de gangs connu sous le nom de Vautour barbu, jusqu’à ce qu’un autre groupe rival arrive, ceux-ci plus éloignés de la violence et du crime (The Dinamics) aident la sauterelle à s’installer. ces deux groupes sont des rivaux inconciliables qui affrontent leurs différences en lançant un match de basket

LES SUPER GLOBETROTTERS

Les membres des Globetroters: Liquid Man, Sphere Man (Curly), Spaghetti Man, Gizmo Man, Multi-Man luttent contre la criminalité mondialisée tout en faisant leurs célèbres tournées sportives où ils étaient impliqués dans des problèmes locaux qu’ils ont résolus avec l’aide de leur super pouvoirs

SLAM DUNK

Slam Dunk raconte la vie de Hanamichi Sakuragi, un gangster qui devient un grand basketteur, pour essayer de flirter avec une fille de son lycée. Une histoire complexe avec des ingrédients romantiques, comiques et d’auto-amélioration, dans laquelle le protagoniste découvrira progressivement qu’il ressent une certaine passion pour ce sport, au-delà des raisons pour lesquelles il s’est initialement inscrit dans l’équipe.

KUROKO’S BASKETBALL

L’histoire tourne autour de Kuroko Tetsuya, un étudiant de première année de Seirin High, qui rejoint l’équipe de basket-ball de son nouveau lycée. Kuroko, avec son nouveau coéquipier, Kagami Taiga, décide de faire de l’équipe de basket-ball de Seirin la meilleure du championnat.

– Les critiques de la série sont tirées de Filmaffinity, le meilleur site Web en espagnol pour rechercher des films et des séries sur Internet.

.