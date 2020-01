54 questions sur l’annonce Super Bowl des animaux à genoux

Il y a une annonce Super Bowl «interdite» par une organisation qui veut que vous sachiez qu’elle respecte les animaux en tout temps. Il comprend un montage d’animaux animés (disons cinq fois plus vite) à genoux pendant que la musique patriotique joue. Nous n’allons pas nommer l’organisation, mais nous allons poser quelques questions. Vous pouvez trouver la vidéo au bas de cet article.

Quelle?

Pourquoi?

Combien cela a-t-il coûté?

Combien de personnes ont été impliquées dans le processus créatif?

Combien de ces personnes n’étaient pas blanches?

Quel a été le processus de sélection pour la cueillette des animaux?

Pourquoi Jerry Jones n’a-t-il pas été choisi?

Les abeilles pollinisent-elles les fleurs en s’agenouillant?

Quelqu’un a-t-il fait une blague sur les genoux des abeilles?

Pourquoi pas?

Sommes-nous sûrs que l’ours ne s’agenouille pas pour manger du poisson?

Pourquoi les poissons sont-ils agenouillés au milieu d’un ruisseau?

Les poissons agenouillés permettent-ils à l’ours de les manger plus facilement?

Comment les poissons sont-ils agenouillés?

LES POISSONS PRIENT-ILS DE NE PAS ÊTRE MANGÉS PAR L’OURS?

Comment les renards ont-ils grimpé une paroi rocheuse avec une cascade?

Quelle est la hauteur de cette cascade?

Pourquoi est-il au-dessus des nuages?

Sont-ils au paradis?

POURQUOI Y A-T-IL UN SERPENT?

Comment le serpent est-il monté là-haut?

Attendez … comment un serpent s’agenouille-t-il?

Ont-ils vraiment fait agenouiller un serpent?

Quand les serpents ont-ils poussé les genoux?

Dois-je avoir peur des serpents à genoux?

Ce serpent est-il agenouillé, formant la lettre G en cursif, ou se préparant à frapper?

Et si le serpent était contrarié d’être dans cette publicité et essayait de sauter de la falaise de la cascade?

Est-ce un rat avec une fourmi?

COMMENT SONT-ILS À GENOUX?

D’où vient le géant récipient à boisson?

C’est un Soda Rat?

Y a-t-il des frites avec ce soda?

Est-ce que cela se passe réellement à New York?

Pourquoi semble-t-il que le chien est agenouillé à côté d’un cimetière de moutons?

S’agenouiller est-il mauvais pour la santé d’un cheval?

Le plus gros cochon est-il mort?

LE PETIT PORC EST-IL OK? IL SEMBLE TRISTE.

Qui est l’humain?

Pourquoi sont-ils agenouillés?

Pourquoi y a-t-il une marmite derrière eux?

Et si l’humain attire le lapin pour faire un ragoût de lapin?

OH NON, LE LAPIN TOMBE POUR ELLE!

Le pygargue à tête blanche cherche-t-il aussi à déjeuner?

L’aigle a-t-il travaillé?

Avez-vous vu des aigles aux pattes aussi épaisses?

Comment puis-je obtenir des veaux comme ça?

Attendez, quand les aigles ont-ils appris à s’agenouiller?

Est-ce le plan d’entraînement de l’aigle?

Je me demande comment un aigle mettrait un pantalon?

Une jambe à la fois comme le reste d’entre nous?

Envolez-vous et atterrissez dans le pantalon comme un tour de magie?

Tous ces animaux ne se mangent-ils pas?

Pensez-vous toujours à ce serpent?

Cette vidéo fonctionne-t-elle lorsqu’elle est définie sur poney?