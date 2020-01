6 héros méconnus pour les Chiefs et les 49ers dans le Super Bowl 2020

Il est facile de penser au Super Bowl 54 comme une confrontation de superstars, surtout quand les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco en ont tellement.

Il y a Patrick Mahomes, Travis Kelce et Tyreek Hill sur l’offensive des Chiefs explosifs, essayant de trouver de la place contre la défense des 49ers radins menée par des goûts de Nick Bosa et Richard Sherman. Jimmy Garoppolo et l’offensive de San Francisco s’appuieront sur Raheem Mostert et George Kittle contre une défense des Chiefs avec Tyrann Mathieu, Chris Jones et Frank Clark.

Mais le football est plus que les plus grands noms de chaque côté. Il y en a beaucoup d’autres qui ont joué un rôle important pour amener les 49ers et les chefs au Super Bowl.

Voici trois héros méconnus de chaque équipe qui auront sans aucun doute une influence sur qui remportera le trophée Lombardi:

Tanoh Kpassagnon, extrémité défensive

Kansas City savait probablement quand il a repêché Kpassagnon au deuxième tour en 2017 qu’il allait falloir un certain temps avant que la défensive ne se fasse sentir. Alors que Kpassagnon est un Goliath de 6’7, 289 livres au potentiel élevé, les Chiefs n’ont pas rédigé de produit fini.

“J’ai l’impression que cela a été globalement un processus d’apprentissage du football”, a déclaré Kpassagnon au Kansas City Star lors de ses trois premières saisons en décembre 2019. “J’ai beaucoup appris sur le jeu en général.”

Maintenant, Kpassagnon commence à utiliser son cadre géant pour faire des jeux. Avec Alex Okafor et Emmanuel Ogbah sur réserve blessée, Kpassagnon a été propulsé dans un rôle de départ en novembre. Il s’est amélioré au cours des mois qui ont suivi et a sans doute réalisé sa meilleure performance de tous les temps en enregistrant deux sacs dans le match de championnat de l’AFC.

Un de ces sacs était essentiellement un clou dans le cercueil des Titans.

Le troisième sac a mis fin à un entraînement des Titans près du milieu de terrain et a forcé un botté de dégagement. Kansas City a marqué un touché peu de temps après lorsque Patrick Mahomes a trouvé Sammy Watkins pour un touché de 60 verges.

Kpassagnon est toujours un travail en cours, mais il commence déjà à faire les pièces que les chefs envisageaient lorsqu’ils l’ont rédigé.

Mitchell Schwartz, plaqueur droit

Schwartz était une première équipe All-Pro en 2018 et a remporté les honneurs de la deuxième équipe en 2019. Pourtant, il n’a toujours pas obtenu de place dans le Pro Bowl.

Seuls trois joueurs de ligne offensive (Ryan Ramczyk, Lane Johnson, Ronnie Stanley) ont une note plus élevée sur Pro Football Focus. Si cela ne suffit pas pour une place dans le Pro Bowl, il n’y a pas d’autre moyen de décrire Schwartz que de sous-estimer.

Cette année, Schwartz a disputé 1 175 snaps en saison régulière et en séries éliminatoires combinées. Il n’a droit à aucun sac sur toutes ces pièces. Il ne donne presque jamais à Mahomes une raison de transpirer.

Bosa, Arik Armstead, DeForest Buckner et Co. présentent une tonne de défis pour les chefs. Se déplacer Schwartz n’est pas une mince affaire, cependant.

Daniel Sorensen, Sécurité

«Dirty Dan» Sorensen est venu à Kansas City en tant que joueur autonome non repêché en 2014 et a surtout contribué aux équipes spéciales au début de sa carrière. Il était la sécurité de départ des Chiefs en 2017, mais ce n’est que parce qu’Eric Berry est tombé avec une déchirure d’Achille lors de la semaine 1. Maintenant, Sorensen est un starter à nouveau en raison de l’atterrissage de Juan Thornhill sur la réserve blessée avec une déchirure du LCA.

Sorensen n’est pas la sécurité la plus grande ou la plus rapide. Il a également été jeté dans un faceplant par les ailerons des Titans, Anthony Firkser, dans le match pour le titre de l’AFC. Pourtant, Sorensen a joué encore et encore pour les Chiefs lors des éliminatoires.

Il mène les Chiefs dans les plaqués en séries éliminatoires avec 16, dont quelques arrêts pour tuer le lecteur.

Dans le match de championnat de l’AFC, Sorensen a reniflé un écran Derrick Henry avant qu’il n’ait jamais eu la chance. Il a également posé le boom à Ryan Tannehill pour empêcher un premier essai lorsque le quart-arrière des Titans se précipitait au troisième essai.

Aucun jeu n’avait plus d’importance que Sorensen ruinant un faux botté de dégagement mal avisé par les Texans. Kansas City était en retard de 17 au deuxième trimestre, mais commençait à prendre de l’ampleur. Houston a tenté d’arrêter la vague de chefs sans succès. Sorensen s’est assuré que le retour restait bien vivant.

L’offensive des Chiefs est suffisamment puissante pour que l’équipe n’ait pas besoin d’une défense d’arrêt. Quelques gros jeux peuvent donner le dessus à Kansas City. Sorensen les fait à gauche et à droite.

Kyle Juszczyk, arrière

Sa popularité parmi les 49ers fidèles fait qu’il est difficile d’appeler Juszczyk que sous le radar, d’autant plus qu’il est quatre fois Pro Bowler.

Mais chaque fois qu’il y a une équipe qui court le ballon ainsi que San Francisco en séries éliminatoires, c’est le porteur du ballon qui obtient le plus de crédit. Après cela, c’est la ligne offensive. L’arrière est le dernier rouage le plus facilement oubliable de la machine.

La journée de 220 verges et de quatre touchés de Raheem Mostert contre les Packers dans le match de championnat NFC était en grande partie un produit des prouesses de blocage de Juszczyk. Voici un gain de 34 verges pour Mostert rendu possible par son arrière-centre qui a détruit la sécurité des Packers à l’écart de la ligne de mêlée.

Il a également ouvert la voie à Deebo Samuel, bloquant même le Pro Bowl devant le secondeur Za’Darius Smith sans le toucher.

Juszczyk est un joueur si avisé. Découvrez comment il travaille à travers la formation après le mouvement, vend le kick-out sur Z avec un faux dur à l’intérieur et le fait rebondir à l’extérieur pour mener au revers. pic.twitter.com/bahvFcmo2V

– Brandon Thorn (@BrandonThornNFL) 23 janvier 2020

Juszczyk est une charge à gérer et est une grande raison pour laquelle les 49ers ont eu un ridicule 471 verges au sol lors de leurs deux victoires en séries.

Dre Greenlaw, LB, 49ers

Le choix de cinquième ronde de 2019 a joué avec modération au cours des deux premiers mois de la saison avant de prendre le relais en tant que partant de la semaine 9. Il n’a certainement pas ressemblé à une recrue de fin de ronde dans son rôle de départ, cependant.

C’est Greenlaw qui a percé l’ailier rapproché des Seahawks Jacob Hollister près de la ligne de but lors de la semaine 17, assurant aux 49ers un au revoir crucial au premier tour.

Mais Greenlaw a enregistré son meilleur jeu pour les séries éliminatoires. Lui et Bosa étaient les deux seuls joueurs de 49ers à avoir obtenu une note supérieure à 90 de PFF lors de la ronde divisionnaire. Et il a donné le ton tôt contre les Packers.

Le secondeur des 49ers Fred Warner a déclaré à Niners Nation que les instincts de Greenlaw étaient faciles à voir dès le premier jour. Pourtant, les 49ers ne pensaient probablement pas que la recrue ferait si tôt partie de leur défense du Super Bowl.

Jimmie Ward, Sécurité

La ligne défensive de San Francisco – pleine de choix au premier tour – est la raison n ° 1 pour laquelle les 49ers sont dans le Super Bowl. Le jeu de verrouillage de Sherman sur la frontière a certainement aussi aidé.

Ward n’a cependant pas suffisamment retenu l’attention sur la façon dont il a joué au milieu du secondaire 49ers.

Lorsque le San Francisco décide d’envoyer un blitz, il demande souvent à Ward de jouer sur le terrain tout seul. Cela a bien fonctionné contre les Vikings, avec Ward couvrant une énorme distance pour briser une passe à Stefon Diggs.

Ward n’a pas peur non plus. Il a ponctué la victoire des 49ers contre le Minnesota en abandonnant l’ailier serré Irv Smith Jr. à un mètre de la conversion d’un quatrième et 22e match.

Ward a reçu un contrat de preuve d’un an des 49ers pendant l’intersaison en raison de ses antécédents de blessure. Il aura les mains pleines avec les Chiefs dans le Super Bowl, mais quelle que soit sa performance dimanche, il est difficile d’imaginer que les 49ers se séparent de Ward maintenant.