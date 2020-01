6 photos de Derrick Henry faisant des running backs de la NFL des enfants

Derrick Henry est, et a toujours été, un grand être humain.

La star des Tennessee Titans mesure 6’3, 247 livres, ce qui en fait le plus gros porteur de ballon de la NFL en ce moment. Depuis 2011, la moyenne du poste au sein de la NFL Combine est de 5’11, 219 livres.

Même à l’époque de son lycée Yulee dans le nord-est de la Floride, Henry était coté à 6’3, 240 livres. Il a utilisé cet énorme décalage de taille pour marquer 153 touchés absurdes (55 au cours de sa dernière année seulement) avec un record national de 12124 verges au sol en quatre saisons à Yulee.

Henry a également réussi dans les rangs des collèges, remportant un trophée Heisman à l’Alabama. Et maintenant, il écrase des gens dans la NFL. Henry a remporté le titre de champion de la ligue en 2019 avec 1 540 verges et 16 touchés. Il est également devenu le premier joueur de l’histoire avec 180 verges au sol en trois matchs consécutifs. Henry est le football smashmouth personnifié.

Ce n’est pas seulement sa taille qui cause des problèmes aux adversaires. Henry est étonnamment explosif pour un joueur de sa stature. Au cours des trois dernières saisons, il a marqué sept touchés de plus de 65 verges – cinq au sol et deux à la réception. C’est à égalité avec le receveur des Chiefs, Tyreek Hill, un speedster de 185 livres, pour la tête de la NFL sur cette période. Aucun autre joueur n’en a plus de cinq.

Gardez à l’esprit ce genre de vitesse de frappe à domicile lorsque vous regardez ces photos de Henry à côté d’autres running backs de la NFL.

Peut-être la plus célèbre des «wow, Henry rend ce gars minuscule» est cette photo du championnat national des éliminatoires de football universitaire 2016. Ingram – vainqueur du trophée Heisman 2009 – avait l’air minuscule à côté du vainqueur Heisman 2015 Henry lors du tirage au sort.

Bien que l’angle ne fasse aucune faveur à Ingram, il est 5’9. Henry a un demi-pied et plus de 30 livres sur son compagnon d’alabama.

Les deux se sont rencontrés à nouveau en 2020 après que les Titans ont battu les Ravens dans la ronde divisionnaire et, oui, Henry est toujours un géant par rapport à Ingram.

Geoff Burke-USA TODAY Sports

Il était une fois, Lacy était le grand porteur de ballon par excellence de la NFL. Bien qu’il n’ait pas remporté un trophée Heisman en Alabama, il a remporté trois championnats BCS et a été un choix de deuxième ronde au repêchage de la NFL par Green Bay.

Lacy pesait 231 livres au NFL Combine, mais des problèmes de poids ont tourmenté une grande partie de sa carrière professionnelle. Lorsqu’il a signé un contrat avec les Seahawks en 2017, une partie de son contrat stipulait qu’il ne pesait pas plus de 250 livres.

Un sous-produit de sa bataille pour maigrir en 2016 – sa dernière année avec les Packers – était cette photo avec Henry:

Le Tennessee a probablement fait une erreur en accordant à Lewis un contrat de libre-arbitre de 19,8 millions de dollars sur quatre ans en 2018. Les anciens Patriots qui ont reculé n’ont marqué que trois touchés en 34 matchs avec les Titans.

Ce qu’il a fourni, cependant, est un excellent complément photo à Henry.

Lewis n’a que 5’8, mais il est solidement construit à 195 livres. Pourtant, en deux ans en tant que coéquipier de Henry, il a été sur plusieurs photos qui vous font vous demander, “Henry doit sauter sur cette photo, non?”

Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports

Hélas, le tandem Henry-Lewis se séparera probablement au cours de l’intersaison 2020. Les Titans peuvent économiser plus de 4 millions de dollars d’espace en se séparant de Lewis après la fin de la saison. C’est une décision facile à prendre, étant donné que Lewis était sur le terrain pour un total de 18 snaps lors des victoires des Titans en séries éliminatoires contre les Patriots et les Ravens.

Henry est sur le point d’être un agent libre pendant l’intersaison, mais il semble peu probable que les Titans lui permettent de frapper le marché libre – surtout après les avoir rasés directement dans le championnat AFC.

Espérons que les Titans puissent trouver un autre petit porteur de ballon pour faire ressembler Henry à The Hulk.

Muhammad était presque le porteur de ballon des Titans, mais le choix de septième ronde de 2017 a été libéré par l’équipe en 2018. Il est avec les Broncos maintenant, bien qu’il n’ait toujours pas joué dans un match de saison régulière.

Heureusement, il est apparu sur cette photo avec Henry avant la fin de son passage avec les Titans.

Muhammad ne fait que 5’7, 174 livres, donc la plupart des joueurs de la NFL le font paraître petit. Henry plus que les autres.

Les fullbacks ne sont généralement pas censés avoir l’air petits. Ce sont des boules de bowling qui ouvrent la voie aux demi-arrières en battant des secondeurs.

Fowler mesure 5’11, 261 livres – ce qui ferait de lui un arrière costaud par rapport à la plupart des coureurs de dos. Pas Henry, cependant.

Fowler avait l’habitude de bloquer pour Henry à l’Alabama avant leur réunion avec les Titans, et il semblait alors petit en comparaison aussi.

Taylor a pris sa retraite en 2011, cinq ans avant que Henry ne soit repêché par les Titans. Les Jaguars de longue date qui couraient en arrière n’étaient pas légèrement en retrait par aucun étirement, mesurant 6’1 228 livres.

C’est ce qui rend la photo d’une rencontre entre Henry, un lycéen, et Taylor encore plus remarquable.

Henry a 18 ans sur cette photo et Taylor en a 36.

Peut-être que c’est bien d’avoir un rappel que Henry est, en fait, humain. Le voici assis à côté de son ancien coéquipier de l’Alabama, A’Shawn Robinson (qui n’est certainement pas un porteur de ballon) lors d’une conférence de presse en janvier 2016.

Robinson est censé avoir 20 ans sur cette photo, bien qu’il soit possible qu’il soit né à 37 ans. Il est maintenant un plaqueur défensif pour les Lions, et nous le remercions d’avoir fourni la preuve qu’Henry peut sembler à quelqu’un.