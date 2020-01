6 séquences de basketball universitaire en grave danger

La saison de basket-ball collégial 2019-2020 a déjà vu deux équipes n ° 1 s’incliner à domicile contre des adversaires non classés dans la mi-majeure, plus de défaites par les cinq meilleures équipes au cours des deux premiers mois d’une saison que n’importe quelle autre, et plus différent Non 1 équipes avant janvier que toute saison précédente. Cela étant, il semble juste que certaines des séquences les plus étranges et notoires du sport semblent être sérieusement menacées cette saison.

Regardons six séquences sur lesquelles vous devriez avoir un œil alors que nous commençons à plonger dans la seconde moitié de la saison.

La séquence de la côte ouest

Dans les nouvelles qui pourraient choquer toute personne née après le début du siècle, trois des 10 tournois NCAA qui ont été joués dans les années 1990 ont été remportés par des équipes qui résidaient à l’ouest des montagnes Rocheuses. La nouvelle pourrait étonner un adolescent parce que le dernier de ces trois – le bouleversement du Kentucky en Arizona en 1997 – marque également la dernière fois qu’une équipe de la côte ouest (quelle que soit votre définition de cette zone) a remporté le premier prix du basket-ball universitaire.

L’hypothèse au début de la dernière décennie était que lorsque cette séquence serait heureusement terminée, ce serait l’un des pouvoirs traditionnels du Pac-12 qui apporterait du réconfort à la côte ouest. Après tout, c’est depuis l’UNLV en 1990 qu’une équipe de la côte ouest qui n’était ni UCLA ni Arizona avait coupé les filets.

Gonzaga émergeant comme une puissance cohérente et légitime a changé cette façon de penser ces dernières années, en particulier après que les Zags aient progressé jusqu’au match pour le titre national en 2017. Nous sommes maintenant au milieu d’une saison où non seulement l’équipe de Mark Few n’est pas 1 dans les deux sondages humains. mais où San Diego State est l’une des deux équipes invaincues restantes et est n ° 3 dans les classements NET actuels, l’outil de regroupement utilisé par le comité de sélection des tournois de la NCAA pour amorcer la Big Dance.

Il ne s’agit pas seulement de Gonzaga et de l’État de San Diego. L’Oregon, qui a également participé au Final Four 2017, fait partie du top 10 légitime avec un joueur national de l’année à Payton Pritchard. Après la saison morte de l’année dernière, l’Arizona a rebondi avec vengeance et a le type de jeu de garde électrique nécessaire pour jouer profondément en mars et peut-être au-delà. Stanford a également été l’une des surprises les plus agréables de ce sport et occupe actuellement le 16e rang du NET.

Cette saison «en baisse» pour le basket-ball universitaire s’annonce comme une résurgence pour la côte ouest.

The Rutgers Streak

Aucune équipe d’une conférence sur le pouvoir n’a plus de séquence active de manquer le tournoi de la NCAA que Rutgers, qui n’a pas entendu son nom appelé dimanche de sélection depuis 1991. Peut-être encore plus embarrassant est le fait que Rutgers n’a même pas a terminé avec un record de victoires en une saison depuis 2005-06. Les Scarlet Knights ont été vraiment épouvantables 16-76 au cours de leurs cinq premières saisons dans le Big Ten.

Cette saison a été très différente pour l’équipe de Steve Pikiell. Après avoir battu le Penn State n ° 20 mardi, Rutgers est à 12-3 au total et 3-1 en conférence, le meilleur départ pour le programme depuis sa dernière saison de 1975-1976. Alors que prédire que les Scarlet Knights vont répéter l’histoire et se diriger vers Atlanta en avril pourrait être un peu ambitieux, il y a des raisons de croire qu’ils feront la fête à Piscataway lorsque le support du tournoi NCAA sera révélé.

En plus de la victoire sur Penn State, Rutgers possède une ligue W contre le Wisconsin et le Nebraska et une victoire de 20 points sur une équipe de Seton Hall classée au niveau national. Les Scarlet Knights sont n ° 21 dans le dernier classement NET, une place qui les aurait presque confortablement dans le peloton de 68 si le tournoi NCAA commençait demain.

La séquence de Pat Chambers

Même avec la perte mentionnée précédemment pour Rutgers, Penn State connaît un début terriblement impressionnant. Les Nittany Lions ont une fiche de 12-3 et détiennent quatre victoires contre les 50 meilleures équipes de Ken Pom à Georgetown (46), en Alabama (50), au Maryland (7) et en Iowa (20).

La dernière apparition de Penn State dans le tournoi de la NCAA est survenue en 2011, quand ils ont gagné 10 têtes de série et perdu au premier tour contre Temple. Après cette saison, Ed DeChellis a stupéfait tout le monde en annonçant qu’il quittait son alma mater pour prendre la direction de la Navy. Pat Chambers a été nommé nouvel entraîneur-chef du programme quelques jours plus tard et reste l’homme en charge du basketball Nittany Lion à l’heure actuelle.

Ce qui rend le mandat de Chambers à Penn State unique, c’est un fait qu’il cherche à changer. Il s’agit de la neuvième saison de Chambers à Happy Valley, et il n’a pas encore amené les Nittany Lions au tournoi de la NCAA. Il n’y a aucun autre entraîneur actif dans la division I qui a été avec un programme de conférence de puissance pendant plus de cinq saisons qui n’a pas encore pris ce programme pour la grande danse.

Le championnat NIT organisé en 2018 était … quelque chose, mais avec ce départ solide et avec une star de bonne foi à Lamar Stevens jouant dans sa dernière saison universitaire, il semble certainement que le moment est maintenant ou jamais pour Chambers et les Nittany Lions.

Les séquences de Caroline du Nord / Cincinnati

Les quatre séquences consécutives les plus longues d’apparitions consécutives à des tournois de la NCAA – Kansas (30 ans), Duke (24 ans), Michigan State (22 ans) et Gonzaga (21 ans) – semblent toutes vivre jusqu’au moins 2021. Les deux programmes qui sont à égalité au cinquième rang sur cette liste, cependant, nagent tous les deux dans des eaux beaucoup plus agitées.

La Caroline du Nord et Cincinnati ont chacune participé à neuf tournois NCAA consécutifs et l’ont fait avec assez peu de drames. Si l’un ou l’autre prolonge sa séquence respective à 10, cela se sera produit après une augmentation considérable du malaise.

Bien qu’elle ait grimpé au cinquième rang du classement national en novembre, la Caroline du Nord semble avoir la voie la plus difficile à traverser de ces deux équipes. Les Tar Heels sont 8-7 au total, ils ne sont que 1-3 en jeu ACC et ils ont perdu quatre des six matchs qu’ils ont joués sans Cole Anthony, l’étudiant de première année qui, selon beaucoup, pourrait ne pas revenir dans l’équipe. même après la guérison de sa blessure au genou droit.

Si vous recherchez le confort de Roy Williams, vous ne le trouverez pas. L’entraîneur-chef de longue date de l’UNC – qui est toujours coincé à une victoire de dépasser Dean Smith sur la liste des victoires de tous les temps du basket-ball universitaire – a récemment qualifié cette équipe de Tar Heel de «l’équipe la moins douée» qu’il ait jamais entraînée, puis coincée par ces quelques jours plus tard.

La situation de Cincinnati est différente. Les Bearcats ont rendu une bonne partie de la production de l’équipe qui a remporté 28 matchs et du tournoi AAC il y a un an, mais elle a perdu l’entraîneur-chef Mick Cronin au profit de l’UCLA. Le nouvel entraîneur-chef John Brannen (anciennement du nord du Kentucky) a affronté certains avec la star Jarron Cumberland, et le reste de l’équipe Bearcat a eu du mal à s’adapter à un nouveau système qui est très différent de celui qu’ils avaient appris à connaître sous Cronin. En conséquence, l’équipe se situe à 9-6 au total avec des pertes moches contre Colgate, Bowling Green et Tulane.

Il est encore temps pour Cincinnati et la Caroline du Nord de se rassembler, mais la fenêtre de cette évolution se ferme certainement. À l’heure actuelle, les Bearcats sont 75e dans le NET et les Tar Heels sont un faible 108e.

La séquence de Clemson à Chapel Hill

L’un des faits les plus connus du basket-ball universitaire est que, bien que les deux programmes soient membres fondateurs de l’ACC, Clemson n’a jamais battu la Caroline du Nord à Chapel Hill. Le record officiel est 0-59, une course remarquable qui a inclus plus d’une poignée de briseurs de cœur absolus qui se sont combinés pour former une séquence de futilité qui semble défier toutes les lois des moyennes.

Les deux équipes se rencontreront à l’intérieur du Dean Dome samedi après-midi, un endroit où la Caroline du Nord a maintenant perdu des matchs consécutifs contre Georgia Tech et Pittsburgh. Si c’est l’année où l’une des séquences les plus célèbres de l’ACC touche à sa fin, ce sera une pilule particulièrement amère pour les fans de l’UNC, car il s’agit également de l’une des pires équipes de Clemson de mémoire récente. Les Tigers de Brad Brownell viennent de remporter une solide victoire contre NC State, mais ils ne sont toujours qu’à 7-7 au total et perdent six de leurs huit derniers matchs. Une victoire samedi et les fans de Clemson ne se soucieront pas du tout de ces autres chiffres.

The Big Ten Streak

Malgré huit énormes déplacements dans le Final Four, le seul titre national de Tom Izzo reste la course du Michigan State réalisée en 2000 où Mateen Cleaves a transporté Sparty à son deuxième championnat de la NCAA. Même avec sept apparitions assez étonnantes dans le match pour le titre national – Indiana en 2002, Illinois en 2005, Ohio State en 2007, Michigan State en 2009, Michigan en 2013, Wisconsin en 2015, Michigan en 2018 – aucune équipe du Big Ten n’a tout gagné depuis.

Le meilleur concurrent pour briser la séquence de futilité des Big Ten pendant deux décennies est, bien sûr, l’État du Michigan. Les Spartans sont la seule équipe invaincue qui reste en ligue et jouent finalement comme l’équipe qui était une présaison n ° 1 presque unanime. Mais si Izzo ne remporte pas ce deuxième titre national toujours aussi insaisissable, il y a encore de l’espoir pour le Big Ten.

Maryland est une équipe du top 15 avec l’une des meilleures combinaisons intérieur-extérieur du pays à Anthony Cowan et Jalen Smith. Ohio State semblait être la meilleure équipe de la ligue au cours du premier mois et demi de l’année, et espère retourner à cet endroit une fois qu’il sera en pleine santé. Le Michigan s’est également un peu refroidi ces dernières semaines, mais est toujours la seule équipe du pays à éliminer Gonzaga, ce que les Wolverines ont fait de manière décisive lors du match de championnat Battle 4 Atlantis.

À tous égards sauf un, le Big Ten a été l’une des deux ou trois meilleures conférences de tous les clubs de basket-ball universitaires au cours des deux dernières décennies. La ligue tentera à nouveau de corriger cette valeur aberrante dans quelques mois.