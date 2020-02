7 athlètes qui méritaient une carrière longue et complète

Le sport peut parfois être cruel, nous privant de certains de nos joueurs préférés avant qu’ils ne puissent tenir leur formidable promesse.

Que ce soit par des blessures ou des circonstances, la plupart des lumières les plus brillantes du sport ont été éteintes bien avant leur heure. Bien qu’il soit triste que ces joueurs aient vu leur carrière écourtée, il est important de se souvenir de la bénédiction qui les regardait jouer, même brièvement.

Voici quelques-unes de nos stars les plus chères que nous aurions aimé jouer beaucoup plus longtemps qu’elles.

Bo Jackson

Il est difficile de surestimer la prévalence de Bo Jackson à son apogée. Dynamo gagnante du trophée Heisman qui a également frappé les home-runs sur ruban à mesurer, Jackson était presque plus un mythe que l’homme. Autrement dit: dans une bande dessinée du début des années 90, avec Michael Jordan et Wayne Gretzky, Bo Jackson était la star animée. Mis à part la légende – comme le camionnage de Brian Bosworth pour un touché, son coup de circuit «Bo Jackson dit bonjour!» Dans le match des étoiles de la MLB, ou n’importe quel nombre de lancers à couper le souffle – Jackson avait aussi beaucoup de substance. Il est toujours le seul joueur à être nommé All-Star de la Major League et NFL Pro Bowler.

Jackson a récolté en moyenne 5,40 verges par course lors de ses 38 matchs dans la NFL en quatre saisons, une marque sans retour avec au moins 200 courses en carrière depuis. Il a connu sa meilleure saison de baseball en 1990, atteignant .272 / .342 / .523 avec 28 circuits (142 OPS +, 3.5 WAR) à 27 ans pour les Royals. Mais alors tout est allé en enfer. Une blessure à la hanche a non seulement fait dérailler le premier match éliminatoire de Jackson dans l’un ou l’autre sport, mais a mis fin à sa carrière de footballeur.

Il a donné un autre essai au baseball, mais ses blessures l’ont limité à seulement 183 matchs au cours des quatre prochaines années. Jackson a été raisonnablement productif, réussissant 29 circuits en 160 matchs – l’équivalent d’une saison complète – en 1993-1994, mais il a été diminué. Je ne souhaite même pas nécessairement que Jackson ait joué avant l’âge de 40 ans. Mais bon sang, ça aurait été merveilleux si Jackson avait pu nous éblouir pendant cinq ans de plus.

– Eric Stephen

Je suis juste ici pour dire que j’appuie le souhait de Bo Jackson d’avoir joué pour toujours. Bo ne connaît pas une carrière complète, mais, putain, ça aurait été magnifique.

– Sam Eggleston

Photo de Focus on Sport / .

Mark Fidrych

Une fois, il y avait un joueur de baseball qui a capturé l’imagination d’une nation. Fidrych était un maigre 6’3, surnommé «l’oiseau» chez les mineurs en raison de sa ressemblance avec Big Bird de Sesame Street. Comme le personnage des enfants adorables, Fidrych était attachant avec une ouverture irrésistible qui charmait même les curmudgeons de baseball.

Il a soigné compulsivement le monticule et a parlé au baseball, lui demandant de faire ses enchères. Il renvoyait les balles à l’arbitre en insistant sur le fait qu’il y avait des coups sûrs, et il travaillait vite. Après avoir fermé les Yankees lundi soir au baseball dans un match qui n’a duré qu’une heure et 51 minutes, sa légende a grandi.

Dans sa campagne de recrue de l’année, Fidrych a obtenu une fiche de 19-9 avec une moyenne de points mérités de 2,34 et a terminé deuxième derrière Jim Palmer lors du vote pour le prix Cy Young. Puis les blessures sont venues. Il s’est déchiré du cartilage au genou lors de l’entraînement printanier de l’année suivante et a dû interrompre sa deuxième saison après seulement 11 départs à cause d’une coiffe des rotateurs déchirée.

La blessure au bras n’a pas été diagnostiquée jusqu’à une visite au Dr James Andrews en 1985, quatre ans après sa retraite. Une fois sa carrière terminée, Fyrdrych est retourné chez lui à Northborough, dans le Massachusetts, où il vivait dans une ferme avec sa femme et sa fille. En 2009, il a été retrouvé mort sous son camion-benne, victime apparente d’un horrible accident.

Fidrych n’aurait jamais pu arriver dans le match d’aujourd’hui. Il n’a pas lancé très fort et il a marqué en moyenne moins de quatre retraits au bâton par neuf manches au cours de sa saison décisive. Sans aucun doute, ses pitreries auraient des puristes serrant leurs tasses.

Mais il savait comment lancer – il gardait le ballon bas et dans le parc – et il savait comment s’amuser. Il n’était, littéralement, qu’un gamin vivant un conte de fées prolongé devant 50 000 fans et des millions de téléspectateurs. Pendant un an, il était absolument parfait.

– Paul Flannery

Photo de Scott Winters / Icon Sportswire via .

Andrew Luck

Peu de perspectives de repêchage de la NFL n’ont jamais été aussi excitées que la chance. Il était probablement le choix n ° 1 en 2011, mais a décidé de retourner à Stanford pour une autre saison. Cela a déclenché une année de «Suck for Luck», un tirage au sort pour voir quelle équipe perdrait suffisamment de matchs pour repêcher le quart-arrière. Les Colts ont remporté (?) Ce concours et ont immédiatement obtenu trois saisons consécutives de 11 victoires avec Luck à la barre. Il a fait le Pro Bowl au cours de chacune de ces années et a dirigé la ligue avec 40 touchés en 2014.

Puis il a commencé à s’effondrer.

La chance a raté neuf matchs en 2015 avec des blessures aux épaules, aux reins et aux muscles abdominaux. Il a raté toute la saison 2017 avec une blessure à l’épaule. Et en 2019, avec une blessure à la jambe qui l’a empêché de jouer en pré-saison, Luck s’est brusquement retiré avant le début de la saison régulière.

La carrière de Luck s’est terminée avec seulement 86 matchs en saison régulière et huit matchs éliminatoires – ce qui n’est pas suffisant pour un joueur qui aurait dû être l’un des quarts-arrière d’élite de la ligue pendant encore une décennie.

Il pouvait faire tous les lancers, mais ce qui le rendait vraiment spécial, c’était le physique qu’il avait apporté à la position. Peu de joueurs ont jamais réussi à se débarrasser des accélérateurs de passes et à naviguer dans une poche tout comme Luck.

Lorsque le demi de coin de l’USC, Shareece Wright, a ramassé un échappé contre Stanford en 2010, Luck a détruit Wright et a forcé un échappé. Lorsqu’un échappé a rebondi entre les mains de Luck lors d’un match éliminatoire contre les Chiefs, il a fait le travail lui-même en passant au bulldozer dans la défense et en plongeant dans la zone des buts.

C’est dommage que nous n’ayons eu que cinq saisons et demie de ce joueur dans la NFL.

– Adam Stites

Photo de MARK LEFFINGWELL / . via .

Terrell Davis

Davis est devenu le quatrième joueur de l’histoire de la NFL à courir plus de 2 000 verges en une seule saison en 1998. Il avait 26 ans et se dirigeait vers la fleur de l’âge de sa carrière.

Au cours des trois saisons suivantes, il aurait disputé seulement 17 matchs. Il a pris sa retraite avant d’avoir 30 ans.

Des blessures aux jambes ont empêché Davis de suivre cette campagne de 21 008 verges et 21 touchés. Il n’a disputé que quatre matchs en 1999, marquant une séquence qui l’a vu courir pour plus de verges et plus de touchés que l’année précédente au cours des quatre premières années de sa carrière dans la NFL. Entre 1995 et 1998, Davis a touché en moyenne 15 touchés par saison complète et 104 verges par match. Il était un monstre à part entière dans une ligue où les retours de fonctionnalités étaient toujours une chose.

Puis tout s’est vidé grâce à un LCA déchiré – souffert, cruellement, qui essaye de faire un tacle sur un retour d’interception – puis des réactions de stress et d’autres problèmes de genou. Même dans un état diminué, il était … bien, mais clairement pas le All-Pro qu’il était autrefois. Il a pris sa retraite à l’été 2000 quand il est devenu évident que le joueur qui courait pour 142 verges par match en séries éliminatoires et a marqué une douzaine de touchés en séries éliminatoires ne revenait pas.

Bien sûr, Davis a accompli à peu près tout ce qu’un arrière de la NFL peut au cours de ses quatre premières saisons dans la ligue. Il a remporté deux Super Bowls, était à la fois une saison régulière et MVP du Super Bowl, et a été deux fois le joueur offensif de la ligue de l’année. Il était un ajout méritant en 2017 au Temple de la renommée de la NFL. Mais un Davis à pleine puissance ne serait pas seulement un feu d’artifice dans le ciel nocturne. Il aurait été l’aurore boréale qui a illuminé tout un hémisphère des plus grandes infractions de la NFL.

– Christian D’Andrea

Freddy Adu

Freddy Adu est une punchline. Sur le football américain, sur les dangers de la sur-typage d’un adolescent et sur les stéréotypes racistes sur les athlètes africains mentant sur leur âge. Mais Adu était vraiment quelque chose de spécial, comme vous le dira toute personne qui l’a vu avant de signer en MLS.

La MLS n’a pas choisi un enfant au hasard pour le promouvoir en tant que plus jeune athlète professionnel de l’histoire américaine. Il est devenu pro parce qu’il avait l’air prêt. Il a brillé à la Coupe du monde des moins de 20 ans à l’âge de 13 ans. Même si vous pensez qu’il n’avait pas 13 ans – ce qui, encore une fois, est une affirmation fondée sur des stéréotypes racistes pour lesquels il n’y a aucune preuve – il n’avait certainement pas 20 ans. Les joueurs qui réussissent bien dans un groupe d’âge à la Coupe du monde des moins de 20 ans sont universellement considéré comme prêt pour le football professionnel.

Prêt sur le terrain, bien sûr. Hors du terrain, c’est une autre histoire. De nombreuses ligues n’autorisent pas les joueurs à faire leur première apparition en équipe jusqu’à l’âge de 16 ans pour éviter le genre de chose qui est arrivée à Adu.

Les adultes qui étaient censés s’occuper d’Adu lui ont fait défaut. Au cours de sa saison recrue, il a été repéré lors de fêtes universitaires qui ont été dispersées par la police. Thomas Rongen, son entraîneur de longue date des moins de 20 ans – une personne qui aurait dû faire autant qu’il le pouvait pour aider Adu alors qu’il faisait face à des pressions auxquelles presque aucun adolescent ne pouvait être prêt – a plaisanté avec insolence à propos de sa consommation d’alcool problème.

Je ne sais pas si Adu avait un problème clinique et ne souhaite pas spéculer, mais il est clair qu’il était complètement incapable de faire face au stress d’être appelé le sauveur du football masculin américain à 14 ans, et encore plus clair qu’il n’a pas obtenu suffisamment d’aide de supposés adultes. MLS et Nike avaient un plan pour le promouvoir et faire de lui une superstar des médias, mais aucun plan pour prendre soin de lui.

Des années après avoir été considéré comme un échec, il a encore montré des éclats de brillance. Il était le meilleur joueur des États-Unis lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans 2007 et un an plus tard, le meilleur joueur d’une équipe des moins de 23 ans qui s’était qualifié pour les Jeux olympiques. Il a inscrit trois buts lors des deux derniers matches de la Gold Cup 2011 et semblait prêt à relancer sa carrière. Mais cela ne s’est pas produit. Ces grands matchs individuels ne se sont jamais transformés en une grande saison.

Adu n’était pas surmodulé. Il était vraiment le meilleur espoir masculin de l’histoire du football américain. Il était vraiment assez bon pour jouer contre des adultes à 14 ans. Et les adultes responsables n’avaient aucune idée de ce qu’il fallait faire à ce sujet.

– Kim McCauley

Photo de Jordan Johnson / NBAE via .

Brandon Roy

Roy est rapidement devenu l’un des meilleurs jeunes gardes de tir de la NBA. Il était une étoile à seulement sa deuxième saison en 2007-08 et a été le premier Trail Blazer à être nommé dans l’équipe depuis Rasheed Wallace en 2001. L’arrivée de Roy à Portland a aidé les Blazers à redevenir un concurrent régulier, et il avait l’impression qu’il serait la pierre angulaire de la franchise pour les 10 à 15 prochaines années. Au cours de ses trois saisons d’étoiles, Roy a récolté en moyenne 21,1 points, 5,2 passes décisives et 4,6 rebonds par match.

Roy était un grand joueur. Il n’était peut-être pas d’élite, mais il avait le respect des autres étoiles d’élite autour de lui comme Kobe Bryant. Bryant a été demandé par John Thompson, qui était le joueur le plus difficile à surveiller, auquel Bryant a répondu: «Roy 365 jours, sept jours par semaine. Roy n’a aucune faiblesse dans son jeu. »

Roy a signé un contrat max en 2009, mais ne commencerait que dans 88 matchs supplémentaires en tant que membre des Blazers. De nombreuses blessures au genou ont forcé Roy à prendre sa retraite en 2011 parce qu’il manquait de cartilage entre les os de ses deux genoux. Roy a tenté un retour avec les Timberwolves du Minnesota en 2012-13, mais n’a joué que cinq matchs en saison régulière avant de devoir subir une autre opération de genou de fin de saison.

Les Blazers ont eu de la chance et ont fini par obtenir Damian Lillard, qui a été incroyable pour cette franchise. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander ce qui aurait pu être avec Roy.

– Harry Lyles Jr.

Magnum T.A.

Oui, j’ajoute un lutteur professionnel à cette liste – parce que Magnum T.A. le mérite. Seuls les fans de catch les plus hardcore, ou les personnes en vie pour le voir à son apogée, reconnaîtront son nom, et il y a une bonne raison à cela.

Au milieu des années 80, Magnum T.A. était tout. Un grand lutteur athlétique qui se disputait régulièrement avec Ric Flair dans la National Wrestling Alliance. Tout indiquait qu’il était le prochain «grand», avec son charisme naturel, ses cadeaux sur le ring et son look unique qui faisait souvent des comparaisons avec Tom Selleck. Il ne fait aucun doute que non seulement Magnum T.A. être un lutteur pendant une longue période, mais était prêt à être le prochain «grand».

Puis, à l’âge de 27 ans, il a perdu le contrôle de sa Porsche et s’est écrasé dans un arbre. Tout a changé en un instant. T.A. “Explosé” deux vertèbres dans son dos, mettant fin à sa carrière dans le ring et provoquant l’écrasement de tout. En un instant, il a été réduit d’être l’une des jeunes stars les plus chaudes de l’entreprise à un commentateur et une personnalité à l’écran. Plus tard, il deviendra un confident et un formateur, aidant certaines des plus grandes stars de l’industrie aujourd’hui.

Ce n’est pas que Magnum T.A. a eu une vie triste en dehors du ring, mais c’est un potentiel raté. Il était si jeune, si prometteur et dans une industrie où les artistes sont régulièrement en mesure de rivaliser jusque dans la cinquantaine. Had Magnum T.A. pas entré dans son accident de voiture, je ne doute pas qu’aujourd’hui nous le regarderions avec le même nom de famille que Ric Flair, Hulk Hogan ou Macho Man Randy Savage – à la place, on se souviendra de lui comme l’un des plus grands de tous il est temps de ne jamais réaliser son potentiel, et c’est une tragédie que nous n’avons pas des milliers d’heures de Magnum TA incroyable correspond à cause de cela.

– James Dator

Nous vous avons donné notre liste, mais nous serions ravis d’entendre quel athlète vous souhaiteriez avoir la chance de poursuivre sa carrière. Veuillez nous en informer dans les commentaires ci-dessous.