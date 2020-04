7 choses que nous espérons arriver dans un repêchage virtuel de la NFL 2020

Les entraîneurs en chef et les directeurs généraux restent officiellement à la maison pour le repêchage de la NFL 2020, ce qui signifie que les procédures se dérouleront virtuellement. C’est vrai, l’un des plus grands week-ends de la ligue de l’année peut être essentiellement organisé comme une réunion de travail massive Zoom.

Chez SB Nation, nous sommes habitués à mener nos activités en utilisant la technologie à distance. La même chose ne peut pas être dite pour le personnel de la NFL, qui a tendance à provenir de générations plus habituées aux formes archaïques de technologie. Avec cela, voici nos prédictions sur la façon dont le projet pourrait mal tourner horriblement, basé sur des années de nos propres appels vidéo.

Chien / chat / bébé / furet ruine tout

Le travail à domicile signifie travailler beaucoup plus souvent à côté de mon chien. Et bien qu’il ait les oreilles les plus fragiles et les plus floues, il est également une diva de l’attention qui aime marcher sur mes genoux chaque fois que je commence un appel, en marchant occasionnellement sur le clavier et en ouvrant plusieurs applications que je ne savais pas avoir en ruinant tout ce que je travaillais. C’est ainsi que les Lions rédigeront un parieur au n ° 3 au général.

– Louis Bien

Papa John parcourt le plan sans pantalon

Nous avons tous un ami avec qui nous ne pouvons pas nous empêcher de nous associer, malgré les gens qui disent que c’est une idée terrible. Pour Jerry Jones, c’est Papa John. À ce stade, je suppose que l’état permanent de Papa John est sans pantalon, et je soupçonne à un moment donné pendant le repêchage qu’ils vont couper à Jones dans son domaine palatial pour avoir son avis sur le choix de repêchage des Cowboys .

Alors ça arrive.

Dans le coin de l’écran, un ancien magnat de la pizza à bout de souffle, sans pantalon, déambulera à l’écran – une tranche de pepperoni est sa main droite, un récipient de sauce à l’ail dans sa gauche. Se gratter l’entrejambe avec la même tranche qu’il est sur le point de manger. Jones ne le remarquera pas, mais le monde le fera. Il restera à l’écran trop longtemps avant de réaliser ce qui se passe et quittera le cadre. Nous allons le filmer afin qu’il puisse vivre éternellement.

– James Dator

Mauvaises catastrophes de connexion Internet

Je fais spécifiquement référence au moment où une équipe va annoncer son choix de sélection, Internet commence à se couper, et nous n’entendons pas le nom de qui a été appelé, seulement pour que la connexion se stabilise comme par magie juste après. L’orateur pense que tout le monde les a entendus et le chaos prend le dessus.

Est-ce une façon horrible d’être rédigée pour le recruté? Oui. Mais le projet est déjà en ruine, alors nous pourrions aussi bien en tirer un moment mémorable.

– Whitney Medworth

Fraude

La plupart des configurations de vidéoconférence vous permettent de changer votre nom d’utilisateur, en supposant que vous le ferez pour des raisons intelligentes et nécessaires. Cette hypothèse est une faille de sécurité, et vous, directeur général de la bonne équipe de la NFL, pouvez l’exploiter de la manière suivante:

Juste avant le début du projet, changez votre nom en «Front Office des Cincinnati Bengals».

Simultanément, coupez l’alimentation et la connexion Internet de celui qui exécute le véritable tirage des Bengals. Vous avez vu des films. Vous pouvez comprendre cette partie.

Vous, en tant que faux Bengals, êtes maintenant sur l’horloge. Et vous rédigez … Jake Fromm, quart-arrière de Géorgie!

Le chaos s’ensuivra alors que les autres franchises et les médias auront du mal à comprendre ce qui vient de se passer sur Terre, et au moment où les Bengals reviendront en ligne, nous aurons quatre ou cinq choix en profondeur. S’ils essaient d’expliquer ce qui s’est passé, tout le monde supposera qu’ils viennent d’avoir froid aux pieds et leur dira de s’en occuper. Plus probablement, ils agiront comme si la rédaction de Fromm était le plan pour sauver la face.

– Ryan Nanni

Catastrophe de partage d’écran

L’une des erreurs les plus simples à commettre lorsque vous utilisez Zoom est le partage accidentel d’un écran privé. Les chances que cela se produise décuplent lorsque vous êtes sous pression, et je ne peux pas penser à une situation plus stressante que d’essayer de découvrir un élément technologique alors que vous êtes censé prendre une décision concernant l’avenir de votre équipe. À la télévision, rien de moins.

J’espère que le pire des cas ici est de voir un onglet de navigateur avec l’épicerie préférée d’un propriétaire de la NFL et non quelque chose de plus privé.

– Hector Diaz

Quelqu’un oublie de couper sa ligne Zoom et le monde entier entend une équipe parler de sa grande planche

Qu’il s’agisse d’un appel Zoom ou d’une conférence audio régulière, il y a toujours au moins une personne qui ne coupe pas le son de sa ligne, ce qui nous permet d’entendre des gens crier en arrière-plan et d’autres conversations aléatoires. Normalement, ce n’est qu’un inconvénient. Pendant le repêchage de la NFL, cela pourrait s’avérer désastreux pour les plans d’une équipe.

Imaginez que les Raiders aient quelques choix jusqu’à ce qu’ils aient à faire une sélection au n ° 19. Ils regardent des récepteurs larges, et c’est à peu près quand une course pourrait commencer sur la position. Imaginez Jon Gruden et Mike Mayock discutant de leur amour pour, disons, CeeDee Lamb ou Tee Higgins pour 31 salles de guerre sidérées à entendre …

Et oui, je dis que si cela se produit, il y a environ 95% de chances que ce soit les Raiders.

– David Fucillo

Une équipe se déconnecte trop tôt

Nous y avons tous été. Vous êtes sur un brouillon fantastique que vous êtes tellement totalement dépassé, alors vous réglez ce mauvais garçon sur auto et laissez le reste de votre destin aux dieux du sport. Je dirais que ce serait un changement de pouvoir phénoménal de Bill Belichick de fermer ses portes après le quatrième tour, mais je pense qu’il est un peu trop persévérant pour laisser quoi que ce soit au hasard. Au lieu de cela, voici pour espérer que Gruden oublie le nombre de rounds et que les Raiders de Las Vegas prennent un long vivaneau de sauvegarde au sixième.

– Caroline Darney