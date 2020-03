7 façons d’enseigner P.E. cours à domicile

Si vous avez des enfants à la maison en raison de quarantaines de coronavirus et si leur école fait du bon travail en fournissant des ressources pour garder les enfants sur la bonne voie avec leur éducation, il y a peut-être un trou dans les plans de leçon: l’éducation physique. Surtout au niveau élémentaire, P.E. consiste à insuffler l’amour du mouvement chez les enfants et peut-être à travailler sur la forme physique globale et à développer la motricité fine.

(Tangent: avez-vous tous quelque chose appelé «laboratoire de motricité» pour les jeunes écoliers? C’est relativement nouveau dans notre région, et c’est fascinant. -trampolines. Vingt enfants de 6 ans qui explosent à travers eux sont une émeute et, oui, vous devriez porter un équipement de protection si vous êtes dans la pièce avec eux.)

Besoin de remplacer comme P.E. de vos enfants professeur pendant cette quarantaine? Voici quelques idées de la maison Ziller pour y arriver sans être à proximité d’autres personnes ou utiliser des lieux extérieurs.

1. Lancer d’animaux

Baissez les contrôleurs Switch et sortez les animaux en peluche les plus petits et les plus légers que vous ayez. Les chaussettes en boule fonctionnent également. Asseyez-vous dans le salon et essayez de poser autant d’animaux en peluche et / ou de chaussettes sur les pales du ventilateur de plafond que possible.

Remarque: nécessite un ventilateur de plafond et l’assurance que ce jeu ne tirera pas le ventilateur de plafond sur vous et vos enfants. Frappez sur le bois, mais nous le faisons depuis des années dans plusieurs maisons sans aucun effet néfaste, à l’exception des animaux en peluche poussiéreux.

La meilleure partie est lorsque vous n’avez plus d’animaux en peluche ou que le ventilateur de plafond semble complètement chargé. Ensuite, un heureux gagnant peut allumer le ventilateur de plafond, envoyant la collection voler dans la pièce, en espérant ne pas renverser de lampes ou de personnes.

2. Tiny Pong

Nous avons acquis un Tiny Pong l’année dernière et, les amis, c’est bien. Vous finissez par courir autour de votre maison ou de votre cour en essayant de maintenir la séquence pendant que la musique légèrement addictive s’accélère: les enfants peuvent certainement se suer en faisant cela. Et pour les jeunes enfants qui ont du mal à obtenir plus de quelques coups consécutifs, ils finissent par courir partout et se dérobent, ce qui est le vrai point de toute façon, non?

3. Hacky Sack

Regardez, j’étais un adolescent dans les années 90 en Californie. Bien sûr, je vais profiter de cette occasion pour faire essayer à mes enfants un sac hacky. C’est assez dangereux à l’intérieur, alors gardez-le dans une cour ou un garage ou un espace vraiment ouvert ou acceptez que le sac soit parfois redécoré dans ses propres perles. La même philosophie s’applique pour les petits enfants comme pour Tiny Pong: ils sont désormais le chasseur de sacs hacky désigné lorsque quelqu’un le démarre trop loin. Toutes nos félicitations!

4. Idiot-arod

Vous voulez aider vos enfants à renforcer la force et l’adhérence de leur tronc? Disposez une couverture sur un côté de votre maison, asseyez-vous dessus et dirigez votre ou vos enfants pour qu’ils vous traînent à l’autre bout. Cela est très probablement possible si vous avez plusieurs enfants, si vous avez des sols non recouverts de moquette ou si vous êtes plus léger. Vous pouvez gagner la confiance en aidant en vous précipitant quand ils ne regardent pas.

Assurez-vous de rendre la pareille en proposant de traîner les enfants le long du sol alors qu’ils s’accrochent à vos chevilles. Toujours un excellent entraînement. Il y a en fait un exercice de bande de résistance simulant cela!

5. Wrasslin »

Si vous n’apprenez pas à votre enfant à verrouiller une couverture Texas, à heurter en toute sécurité un Stone Cold Stunner ou à exécuter un Tombstone Pile Driver, qui le fera? Les animaux en peluche de taille appropriée sont parfaits à cette fin, car les enfants ne peuvent généralement pas, en toute sécurité, DDT d’autres humains. À mon époque, My Pet Monster était le jouet parfait pour une simulation de wrasslin ‘pour un enfant.

Laissez Atomic Elbows du bras du canapé dans une pile d’oreillers jusqu’à ce que nous soyons vraiment désespérés comme, la semaine prochaine.

6. GoNoodle

Je suis convaincu que GoNoodle est l’une de nos plus grandes réalisations modernes. Pour ceux qui n’ont pas connu sa gloire, il s’agit essentiellement d’une série de vidéos avec diverses danses et mouvements et des chansons extrêmement stupides. Certaines écoles ont des abonnements auxquels vous pourriez avoir accès maintenant que tout est à la maison. Sinon, il y a un tas de vidéos GoNoodle gratuites sur YouTube.

Mes recommandations: évitez les vidéos de marque / sous licence (Frozen II est merveilleux mais vous n’avez pas besoin d’une vidéo GoNoodle pour cela) et optez pour à peu près tout ce qui est fait par Koo Koo Kanga Roo, Blazer Fresh et Moosetube.

Pour les parents qui connaissent intimement GoNoodle, je suis désolé d’avoir eu “Banana Banana Meatball” dans votre tête dès maintenant.

7. PLANK WAR

Ma fille est musicienne et son professeur lui a assigné des planches pour construire son cœur afin qu’elle ait plus de souffle. (Remarque: ce genre de planche. Pas ça.) Ma fille déteste faire des planches. Nous avons donc dû le gamifier. Nous avons donc inventé PLANK WAR.

Voilà comment cela fonctionne:

Chaque personne dans la famille a la possibilité d’appeler un PLANK WAR par jour à chaque fois que tous les participants sont dans la maison et disponibles (AKA ne dort pas, ne cuisine pas, sous la douche ou sur un Zoom).

Il n’y a aucune obligation pour quiconque d’appeler une GUERRE DE PLANQUE un jour donné.

Lorsqu’un PLANK WAR est appelé, tous les participants ont 30 secondes pour se rendre à la personne qui l’a appelée, obtenir de l’espace et se mettre dans une position prête pour la planche.

Quand tout le monde est prêt, la personne appelle à nouveau PLANK WAR et tout le monde commence à faire des planches.

La dernière personne à abandonner gagne cette PLANK WAR et obtient un point sur le tableau de bord.

Et la guerre individuelle se termine lorsque quelqu’un atteint 10 victoires. Ensuite, vous redémarrez. Cela peut prendre quelques jours ou une éternité, selon la taille de votre famille, l’équilibre concurrentiel et la fréquence de PLANK WAR.

Remarque: ma femme est actuellement 14-0 à PLANK WAR. Vraies vibrations de Luke Walton-coaching-the-Warriors. Mais l’important est que ma fille me détruit à peu près à chaque fois, donc cela a rempli son objectif! De plus, mes abdos font toujours mal.