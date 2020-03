7 livres de la NBA pour profiter du basket-ball pendant la quarantaine

Nous recommandons 7 livres sur la NBA que vous pouvez acheter via Amazon en ces temps de confinement où la lecture devient l’un des passe-temps les plus recommandés et les plus gratifiants:

1. Onze anneaux (Phil Jackson)

Au cours de sa carrière couronnée de succès en tant qu’entraîneur des Bulls de Chicago et des Lakers de Los Angeles, Phil Jackson a conquis plus de championnats que tout autre entraîneur de l’histoire professionnelle du sport. Jackson a rapidement été surnommé le “Zen Master” par les journalistes sportifs, mais ce surnom n’a fait que se ramener à une vérité absolue: celle d’un entraîneur qui a inspiré mais n’a pas provoqué, qui a mené à travers des défis d’éveil continuel en chacun et chacun de ses joueurs pour éradiquer en chacun d’eux leurs ego, leurs peurs et leur colère. C’est l’histoire d’un jeune prédicateur du Dakota du Nord qui a grandi pour devenir l’un des grands leaders de notre temps. Dans sa quête personnelle d’une réinvention constante, Jackson a exploré de nombreuses voies, de la psychologie humaine à la méditation zen pratiquée par les Amérindiens. Dans ce processus, il a développé une approche du leadership basée sur la liberté, l’authenticité et la nécessité de croire au travail d’équipe avant tout.

2. Mentalité mentale: les secrets de mon succès (Kobe Bryant)

Quand j’entends des gens dire qu’ils ont été inspirés par la mentalité mamba, je pense que tout mon travail, tous mes efforts et toute la sueur en valait la peine. J’ai donc écrit ce livre. Toutes les pages contiennent des enseignements, non seulement sur le basket-ball, mais aussi sur la mentalité mamba. Je veux dire, sur la vie.

3. Quand nous étions les meilleurs (Larry Bird et Earvin Magic Johnson)

À partir du moment où Earvin “Magic” Johnson et Larry Bird ont pris la piste en tant que rivaux, ils se sont engagés dans une bataille physique et psychologique sans précédent. Dans le vert pour les Celtics se trouvait Larry Bird, un enfant de l’Indiana difficile, exigeant et perspicace armé d’un tir extérieur infaillible. Vêtu de l’or et du violet des Lakers était “Magic” Johnson, M. Showtime, le showman, une personnalité radicale qui jouait au basket comme les anges. Jeunes et audacieux, ils brûlaient tous les deux du désir de gagner à tout prix.

Leur relation inhabituelle a fini par être le symbole de la rivalité par excellence de la NBA: Lakers vs Celtics, East vs. West, Physicist vs Subtlety, Old School vs Showtime, même Blacks vs. Whites. Chacun a poussé l’autre au sommet, et ensemble, ils ont ajouté huit championnats, six récompenses MVP et contribué à faire d’une NBA en peu d’heures ce qu’elle est aujourd’hui. Au début, ils étaient de fidèles rivaux, mais au cours du voyage, ils ont fini par forger une amitié éternelle.

Avec beaucoup de détails, “Quand nous étions les meilleurs” nous transporte dans un moment inoubliable et révèle pour la première fois les tenants et aboutissants de la carrière de deux joueurs dont l’ultime aspiration était de vaincre leur rival. “Quand nous étions les meilleurs” est, en somme, la chronique de la trajectoire de deux géants à l’âge d’or du basket-ball professionnel américain.

4. Équipe de rêve (Jack McCallum)

Le célèbre journaliste sportif Jack McCallum dévoile pour la première fois tous les secrets de l’histoire de l’équipe la plus célèbre de tous les temps: l’équipe nord-américaine de basket-ball olympique de 1992. En tant que journaliste de «Sports Illustrated», McCallum a pu suivre de près le plus grand spectacle de basket-ball sur la planète, couvrant les aventures de la Dream Team de la formation de l’équipe à la remise des médailles d’or à Barcelone. À partir d’interviews récentes avec les joueurs, McCallum rassemble le compte rendu définitif du phénomène impliqué par la Dream Team.

L’auteur dévoile les tenants et aboutissants du processus de sélection controversé et ouvre les portes des suites de l’hôtel où des superstars comme Michael Jordan, Magic Johnson et Larry Bird ont discuté de basket-ball tout en jouant aux cartes jusqu’aux petites heures du matin. Il raconte également l’histoire fascinante du match d’entraînement légendaire dans lequel les joueurs se sont affrontés, probablement le meilleur pachanga de l’histoire du sport. Au cours des vingt-cinq années qui se sont écoulées depuis que la Dream Team a captivé le monde, son aura légendaire n’a fait que croître. Ce livre plongera le lecteur dans le moment unique où un groupe irremplaçable d’athlètes s’est réuni et a changé à jamais l’avenir du sport à un rythme de contre-attaque.

5. Pistolet: l’incroyable histoire de Pete Maravich (Mark Kriegel)

PISTOL est bien plus que la biographie d’un basketteur. Il est construit avec le même matériau que les grands romans classiques. PISTOL raconte l’histoire d’un garçon transformé par le rêve de son père, et le bilan de toute la famille finit par payer pour ce rêve. Mark Kriegel capture dans cette histoire émouvante la saga captivante d’une famille américaine: son ascension, sa ruine apparente et, enfin, sa rédemption.

6. Michael Jordan: La vie (Roland Lazenby)

Ce livre explore les deux côtés de sa personnalité pour révéler l’histoire la plus complète et fascinante de l’homme qu’est Michael Jordan. Lazenby s’appuie sur ses relations personnelles avec les entraîneurs de Jordan; d’innombrables entretiens avec les amis, les coéquipiers et la famille de Jordan; et des entrevues avec Jordan lui-même pour fournir la première étude vraiment définitive de Michael Jordan: le joueur, l’icône et l’homme.

7. Souvenirs (Lamar Odom)

Lamar Odom est sans aucun doute le terrible enfant de l’histoire récente de la NBA. Fils d’un père absent et toxicomane et d’une mère décédée très jeune d’un cancer, il a dû se frayer un chemin dans le quartier new-yorkais du Queens, où il allait très vite faire preuve d’un prodigieux talent pour le basket-ball, un sport dans lequel il se réfugierait pour fuir. leurs démons. Dans ces souvenirs révélateurs et turbulents, Lamar Odom rend compte non seulement de son voyage dans le monde du basket-ball (des Clippers à la Heat pour se retrouver avec les Lakers, où il brillera aux côtés de ses amis Kobe Bryant et Pau Gasol), mais aussi de son côté le plus sombre: sa dépendance aux drogues dures et à l’alcool, sa tricherie pour éviter les contrôles antidopage, ses mariages torrides et ses multiples infidélités, et sa relation célèbre et toxique avec Khloé Kardashian. Son caractère sauvage et imprévisible l’a conduit au bord de la mort après une nuit d’excès à Las Vegas, dont il a survécu pour raconter cette histoire.

