7 moments mémorables All-Star Hornets / Pelicans de la Nouvelle-Orléans

Les pélicans de la Nouvelle-Orléans ont une histoire relativement courte de la NBA. Malgré cela, il y a une poignée de performances et de moments NBA All-Star qui se distinguent dans l’histoire de l’équipe.

De Jamal Mashburn à Anthony Davis, jetez un œil à certaines des performances et moments mémorables du jeu des étoiles de la franchise avec des photos et une brève description ci-dessous.

Seule la saison 2002-03 jusqu’à aujourd’hui a été prise en compte dans cette galère de mémoire. Les records de franchise de 1988-2002 sont considérés comme faisant partie de la franchise Charlotte Hornets par la ligue.

Le match des étoiles NBA 2020 aura lieu dimanche à 18 h. au United Center de Chicago. Les pélicans de la Nouvelle-Orléans seront représentés par Brandon Ingram.

2003: Le tout premier All-Star des Hornets de la Nouvelle-Orléans fait sa seule apparition All-Star. Jamal Mashburn, qui avait une moyenne de 21,6 points cette saison-là, a récolté 10 points, quatre rebonds et deux passes en 14 minutes. (Photo AP / Bill Haber)

2004: Jamaal Magloire a marqué le plus de points à l’Est, accumulant 19 points et récupérant huit rebonds sur le banc, mais l’Occident a gagné 136-132. (Photo: Dan MacMedan / USA Today)

2004: Le Baron Davis a récolté sept points et sept passes décisives en 15 minutes pour l’équipe de l’Est la même année où Magloire a mené l’équipe de l’Est en marquant. (Photo: Dan MacMedan / USA Today)

2008: Chris Paul s’est illustré lors de sa première apparition avec les étoiles, affichant 16 points et 14 passes décisives à 50%. Il a été rejoint par David West, qui avait six points. (Photo: Bryan Bedder / .)

2009: Chris Paul est revenu avec une autre performance de 14 passes, perdant également 14 points, et cette fois, l’Ouest a remporté la victoire 146-119. David West a fait sa deuxième apparition, marquant à nouveau six points. (Photo de Robert Hanashiro / USA AUJOURD’HUI)

2016: Anthony Davis a donné à l’Ouest un avant-goût de sa domination, marquant 24 points et récupérant six planches en 15 minutes sur le banc dans une victoire de 196-173. Ce n’était qu’un échantillon, cependant: le vrai spectacle viendrait l’année suivante. (Photo: Bob Donnan / USA TODAY Sports)

2017: Anthony Davis a battu le record de Wilt Chamberlain en marquant 52 points dans une victoire de 192-182. Il a réussi 10 rebonds en 32 minutes de jeu. Encore plus fou, cependant, ce qui s’est passé hors du terrain: le participant DeMarcus Cousins ​​a été échangé aux Pélicans lors du All-Star Weekend. (Photo de Jonathan Bachman / .)

