7 petites joies du sport que j’ai ratées à cause de la pandémie de coronavirus

Pour être honnête, j’ai perdu beaucoup d’espoir.

Non pas que je pense que cette pandémie ne passera pas – tout passe, c’est la loi la plus forte de l’existence. Non, la peur et le désespoir viennent de se réveiller tous les jours devant un nombre croissant de victimes et d’entendre ceux qui sont au pouvoir mentir sur ce qui se passe, exacerbant la situation.

Pendant ce temps, j’ai pensé à de belles choses. Non pas pour éloigner la peur – je ne veux ni me noyer dans la douleur du moment, ni m’enfuir – mais pour planter un jardin dans le chaos. Il s’agit d’un exercice pour nous rappeler ce qui, nous l’espérons, attendra de l’autre côté de cette pandémie.

Voici une liste de seulement sept belles choses liées au sport. Ceux-ci me sont personnels en tant que fan et en tant qu’athlète semi-retraité:

Les maux et les douleurs confortables de pratiquer ou de jouer à un jeu: Je prends encore du temps pour sortir et faire de l’exercice. La plupart du temps, je cours des collines, qui sont assez épuisantes, mais elles ne remplacent pas la fatigue ressentie par mon corps après avoir joué au football, un jeu que j’aime depuis l’enfance. C’est une douce sensation d’être fatigué de joie. Je m’ennuie même de me plaindre des maux et des douleurs.

Se réveiller impie tôt pour les matchs de football européens et se lever tard pour les matchs NBA de la côte ouest: Les deux sont merveilleux de se plaindre. (Et notez: impies pour les premiers matchs pour moi, c’est n’importe quoi avant 10 heures du matin.) Il y a un bonheur spécifique dans la brume de l’observation sportive tôt le matin et tard le soir. La dérive dans et hors du sommeil, choquée par la stupeur par une pièce critique ou en surbrillance. L’endormissement soudain et le réveil confus, ou se traînant au lit quand la fin du jeu se termine enfin et par bonheur.

Grands dribbles et croisements: J’ai un parti pris en tant que dribbleur moi-même, mais je crois que le dribble est une capacité incroyable. Le dribble peut être une expérience hors du corps – un acte tellement instinctif que l’on a souvent l’impression que vous, en tant que dribbleur, vous regardez également en tant que spectateur dans l’instant. Quand j’étais plus jeune, mes amis me demandaient comment j’avais réussi à battre plusieurs défenseurs dans une situation difficile, et je serais aussi perdu qu’eux. Mon corps verrait le danger et réagirait. L’esprit joue toujours un rôle important dans l’expérience, mais seulement en évaluant d’abord la situation, puis en se minimisant, comme une étincelle pour l’expert, le corps, pour prendre soin du reste.

Parler vulgairement: Je connais des gens qui aiment le trash-talk mesquin, mais mon préféré est le trash-talk ludique entre amis. Mon introduction à l’art était un ami au collège qui me demandait si je mangeais mes Wheaties tous les matins avant de détruire mon équipe de volley-ball plus tard dans la journée. Il y a quelques mois, j’étais à Londres pour jouer dans une équipe dans laquelle un de mes amis joue en tant que défenseur. Nous y sommes allés à chaque session de formation. Lors de la dernière séance d’entraînement, avant de partir, je suis allé contre lui en tête-à-tête avec le ballon. J’ai fait semblant de faire demi-tour pour passer le ballon, puis j’ai frappé ce jeune homme avec un virage à Cruyff si méchant qu’il a dû crier pour que son partenaire défensif se couvre. À la fin de la pratique, je lui ai récité l’incident avec des descriptions utiles sur la façon dont il avait l’air douloureux alors que son corps se déplaçait dans une direction et que le mien allait dans l’autre.

Les joueurs adverses s’entraident: J’apprécie ces moments tendres qui capturent la nature de la compétition. Les sports impliquent souvent une bataille intense, mais ils n’ont pas besoin de ressentir de mauvais sentiments. Les joueurs sont souvent amis, sinon carrément amis avec leurs adversaires. Dans les grands jeux de rivalité, il est parfois amusant de voir que votre équipe préférée a le même dédain pour l’adversaire que vous. Sinon, j’aime bien que les joueurs prennent soin les uns des autres.

Regarder un joueur rapide atteindre sa vitesse maximale: Je crois que nous ne rendons pas assez justice à la beauté des corps en mouvement. Par-dessus tout, le sport est un théâtre où les athlètes peuvent montrer comment ils ont maximisé leur potentiel physique. Peu de choses sont aussi époustouflantes que de regarder un joueur comme Gareth Bale courir sur une longue période tout en faisant ressembler d’autres athlètes hautement qualifiés à des représentants de centres d’appels à temps partiel. Des moments comme ça me font sentir que je suis témoin de quelque chose de surnaturel.

Observez les jeunes joueurs prendre leur propre place: Il y a un frisson spécial à regarder un jeune prometteur faire quelque chose – que ce soit une passe, un dribble, un tacle ou juste une longue partie de jeu bien – qui semble signaler son arrivée. Cette saison suspendue de la NBA a vu l’introduction de Zion Williamson, qui était indéfiniment excité avant ses débuts, mais qui avait encore de nombreux doutes. Il a lutté pendant la majeure partie de son premier match, validant apparemment ses critiques, jusqu’à ce qu’il marque soudainement 17 points en trois minutes au quatrième quart. Juste comme ça, un jeu oubliable est devenu une déclaration de son destin d’élite.