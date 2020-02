76ers débarquent des ailes de Dubs Alec Burks, Glenn Robinson III dans le commerce

Les Boston Celtics ont vu une paire d’ailes à bas prix se diriger mercredi soir contre les Philadelphia 76ers, division de l’Atlantique, tandis que Philly échangeait contre les ailes des Golden State Warriors Alec Burks et Glenn Robinson III, selon The Athletic’s Shams Charania et ESPN’s Adrian Wojnarowski.

Les Celtics auraient apparemment après avoir ajouté une certaine profondeur d’aile sur le marché commercial, mais ont rencontré des difficultés à trouver un partenaire commercial raisonnable, rapporte Steve Bulpett du Boston Herald, et cet accord pourrait être une des raisons pour lesquelles.

Les burks en particulier avaient été spéculés par beaucoup comme un objectif commercial potentiel de Boston, mais cette opportunité a été éteinte par les Sixers, qui ont payé un prix élevé pour le duo – trois choix de deuxième tour.

Golden State recevra le choix de deuxième tour des Dallas Mavericks en 2020, le deuxième tour des Denver Nuggets en 2021 et le deuxième des Raptors de Toronto en 2022 pour les joueurs qu’ils auraient pu couper de toute façon pour se soustraire à la taxe de luxe.

Le mouvement ajoute des tirs et des scores qui devraient aider la deuxième unité de Philly, mais ne fait pas grand-chose pour résoudre les problèmes structurels de l’unité de départ qui peuvent être derrière le dérapage récent imprévu de l’équipe.

Boston serait désormais en train de pivoter vers de grandes cibles pour renforcer son banc, mais ne prévoit aucun mouvement majeur avant la date limite.

.