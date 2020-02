76ers vs Bucks Choix de paris, cotes et prédictions: Philly va-t-il enfin couvrir la route?

76ers chez Bucks Picks, Cotes et pronostics de paris

Spread: Bucks -8,5

Plus / Moins: 227

Heure: 20 h 30 ET

TV: ABC

Les Philadelphia 76ers ont eu du mal sur la route toute l’année, mais ils se sont également montrés à la hauteur face aux meilleurs de la ligue. Tiendront-ils ce soir à Milwaukee contre les mastodontes Bucks?

Nos experts décomposent tout ce que vous devez savoir ci-dessous.

La tendance des paris à connaître

Philly est un meilleur NBA 26-2 à domicile cette saison mais 9-19 sur la route. Les Sixers ont été l’équipe sur route la moins rentable en 2019-20, avec une fiche de 8-19-1 contre l’écart. Un parieur de 100 $ serait en baisse de 1 137 $.

En tant que négligés de trois points ou plus cette saison, les Sixers ont une fiche de 2-5 contre l’écart. Ce n’est que la troisième fois que Joel Embiid and Co. compte des chiens de six points ou plus cette saison. L’équipe a obtenu une fiche de 0-2 contre l’écart lors des deux matchs précédents. – John Ewing

Mears: Comment j’handicape le jeu de ce soir

Ce jeu se résume aux Sixers et s’ils peuvent se présenter sur la route. Nous savons ce que sont les Bucks à ce stade – sacrément bons. Mais Philly a encore une tonne de questions.

Commençons par les séparations domicile / route, qui restent incroyablement extrêmes…

Sixers à la maison: +11,6 Note nette (2e), 113,4 ORtg (12e), 101,8 DRtg (1er)

Sixers sur route: -5,1 Note nette (23e), 105,7 ORtg (25e), 110,8 DRtg (9e)

C’est une bonne chose que vous puissiez jouer la moitié de vos matchs à domicile, sinon les Sixers ne seraient même pas une équipe éliminatoire, encore moins un prétendant au titre. Ils ont été absolument atroces sur la route, il n’est donc pas tout à fait surprenant de les voir comme de gros outsiders de 8,5 points à cet endroit.

Cela dit, ils ont également des divisions étranges basées sur l’adversaire …

Sixers contre équipes de plus de 0,700: 8-3-1 ATS

Sixers contre équipes à .700 ou moins: 15-26-2 ATS

Pour une raison quelconque, l’équipe se lève juste pour les matchs contre les meilleures équipes de la ligue, couvrant à un rythme très élevé. Bien que, si nous regardons de plus près cet échantillon, ils soient 6-0 à domicile contre les meilleures équipes, contre seulement 2-3-1 sur la route. Il semble que la route se divise est l’angle le plus fort pour cette équipe.

Ces équipes viennent de jouer à Milwaukee, nous avons donc en fait une assez bonne idée de l’endroit où le marché devrait être. Ce match s’est terminé à Bucks -9, et Milwaukee a gagné par 11, couvrant à domicile. Le total a clôturé à 228, et le match s’est terminé avec seulement 213 points. Le total ce soir est prévisible à 226,5 / 227.

La seule différence entre le match d’aujourd’hui et l’autre semaine est l’ajout de Josh Richardson, blessé pour les Sixers. Les statistiques suggèrent qu’il ne vaut probablement pas grand-chose pour la propagation – et cela n’a pas vraiment bougé depuis le dernier match – mais il donne aux Sixers plus d’avantages avec son tir, dont cette liste a grandement besoin.

Et c’est vraiment le problème pour les Sixers, surtout dans ce match. Les Bucks jouent un schéma défensif extrême, abandonnant complètement leurs gros joueurs dans les pick-and-rolls. Cela fonctionne pour cloisonner complètement la peinture, et en conséquence, ils ont toujours permis le moins de tirs sur le bord de la ligue, mais le plus de 3 points.

Les 76ers ne tirent pas autant de coups sur la jante, ce qui est un peu surprenant étant donné qu’ils ont Joel Embiid en bas et un gardien de Ben Simmons qui ne peut pas tirer de l’extérieur. Cependant, ils ne prennent pas vraiment de pointeurs à 3 points, et ils ne sont évidemment pas si bons à frapper de cette gamme.

Le schéma des Bucks les a forcés à passer à 3 à un rythme élevé dans le jeu l’autre semaine – et Philly les a en fait frappés. Ce n’est pas un bon signe pour le match de ce soir, pour être honnête, car cela va probablement régresser – et ils ont toujours perdu et n’ont pas réussi à couvrir.

Je pense que cette ligne est probablement juste et donc je n’ai pas de pari sur elle jusqu’à présent, mais je pencherais probablement vers les Bucks et les dessous ici. Leur défense est tellement parfaitement orientée vers l’arrêt de ce que les Sixers font bien.

