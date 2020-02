76ers vs Cavaliers Cotes de pari et choix du système: Comment exploiter le tanking en valeur de spread NBA

Crédit:

26 fév 2020 à 17h20 HNE Les cotes de paris mises à jour pour le match des Philadelphia 76ers contre Cleveland Cavaliers de mercredi soir ont les Sixers comme favoris de 7,5 points.Philly entre dans ce match en tant que cinquième équipe de l’Est, tandis que Cleveland est mort -dernier.Avec cela, notre système de paris Action PRO a localisé la valeur de l’écart pour le match de ce soir.

Bien que les Philadelphia 76ers soient un paratonnerre pour les prises de vue des médias grand public, ils sont toujours une équipe de calibre éliminatoire avec le talent pour se qualifier pour la finale de la NBA.

D’un autre côté, les Cavaliers de Cleveland sont une catastrophe (encore une fois), car seuls les 12-46 Golden State Warriors affichent actuellement un record pire.

Sans surprise, les 76ers sont favorisés pour le match de ce soir à Cleveland (19 h HE), mais qu’est-ce que tout cela signifie pour les parieurs?

En utilisant les données historiques des paris, voyons comment les parieurs avertis peuvent trouver de la valeur dans le match 76ers contre Cavaliers NBA de ce soir.

Choix du système de paris 76ers vs Cavaliers

Grâce à notre système de paris Fade Tanking Teams Pro, nous savons que les pires équipes de la ligue ont tendance à sous-performer les attentes du marché des paris en fin de saison face aux adversaires des éliminatoires.

Cet angle est particulièrement rentable lorsque l’équipe que nous effaçons est également un outsider à domicile.

Le match 76ers vs Cavaliers de ce soir est à la hauteur, avec Cleveland comme un chien à domicile de 7,5 points contre le pourcentage de victoires de 62% de Philadelphie.

Ces situations ont produit un record de contre-écart de 395-291-11 (57,6%) depuis le début de la saison 2005 de la NBA.

Avec le souci des parieurs, cette ligne a déjà atteint -8 à une poignée de livres, alors assurez-vous de magasiner et d’obtenir le meilleur prix possible.

