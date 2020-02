76ers vs Cavaliers Sharp Betting Pick (26 février): comment les pros se déplacent au-dessus / en dessous

Crédit:

26 févr.2020 12 h 06 HNE

Ce n’est un secret pour personne que les parieurs occasionnels préfèrent miser plus que moins, mais étant donné cela, il est rare qu’une ardoise de neuf matchs ne comporte pas un seul sous populaire.

C’est ce qui pourrait se produire ce soir, car chaque match a attiré au moins 56% des billets.

Sixers contre Cavaliers est, bien sûr, parmi «tous les matchs», bien que son 58% de sur-support se situe dans la partie inférieure du spectre. Quant à savoir si les objets tranchants font partie de ces 58%, nous nous tournerons vers les pourcentages d’argent et les outils propriétaires de The Action Network.

76ers contre Cavaliers Sharp Betting Pick

19 h ET

Il est encore tôt dans la journée, ce qui conduit généralement à des pourcentages régressant vers la barre des 50 à 50, mais en fin de matinée, 58% des parieurs excédentaires ont généré seulement 9% de l’argent réel. Cela signifie que le dessous attire des parieurs beaucoup plus gros – celui qui est le plus susceptible d’être fait par des objets tranchants.

Le mouvement de la ligne suggérerait la même chose, car le total est passé de 220 à 216.

Servant de confirmation précise de l’action, les signaux de paris de Sports Insights, qui suivent et enregistrent les cas d’activité du marché qui seraient causés par l’argent pro, ont été déclenchés trois fois en dessous – deux fois à 220 et à nouveau à 217,5.

Angle vif: sous (déplacé de 220 à 216)

