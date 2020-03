76ers vs Clippers Paris Cotes Choix et prédictions: Philly Shorthanded peut-il couvrir les deux chiffres sur la route?

Les Los Angeles Clippers réalisent une victoire dominante – et c’est un euphémisme – 29 points sur les Denver Nuggets vendredi, tandis que les Philadelphia 76ers n’ont pas leurs deux meilleurs joueurs, Joel Embiid (épaule) et Ben Simmons (arrière).

Cela pourrait expliquer pourquoi les Sixers sont des outsiders à deux chiffres dans le match d’aujourd’hui avec les Clippers. Tobias Harris peut-il conduire Philly à couvrir sur la route au Staples Center?

Notre équipe affiche un aperçu des matchs, des tendances de paris et fait ses choix ci-dessous.

76ers chez Clippers Choix, cotes et pronostics de paris

Écart: -13,5

Plus / Moins: 219,5

Heure: 15 h 30 ET

Chaîne de télévision: ABC

La tendance des paris à connaître

Les difficultés des 76ers sur la route ont été bien documentées – ils ne sont que 9-21 d’affilée dans les matchs sur route cette saison – et le match sur route d’aujourd’hui contre les Clippers ne devrait pas être une bonne situation non plus.

Contre des équipes de haut niveau avec un pourcentage de victoires supérieur à 0,600, les Sixers ne sont que 3-12-1 contre l’écart cette saison. Un parieur de 100 $ aurait perdu 913 $ en pariant sur les 76ers à cet endroit au cours de la saison, ce qui est la pire note de la NBA.

Chris Raybon: Sommes-nous sûrs que Sixers +76 est une ligne promotionnelle et non la vraie?

On s’attend à ce que Kawhi Leonard et Paul George se préparent tous les deux pour les Clippers, mettant ainsi leur super équipe en pleine forme. Sans surprise, les Clips ont été une vache à lait pour les parieurs:

Leonard et George: 17-10 contre l’écart (63,0%), +1,59 moyenne. marge de couverture

Leonard, no George: 11-8 (57,9%), -0,45

George, no Leonard: 3-7 (30,0%), +1,75

Pas de Leonard ou George: 1-2 ATS (33,3%), -5,50

Dans les 631 minutes que Kawhi et PG13 ont partagé la parole, les Clips ont une note nette de +9,8. Une fois que vous prenez en compte l’avantage du terrain, les Clips seraient un pari décent pour couvrir le large écart même si Joel Embiid (épaule) et Ben Simmons (arrière) étaient dans l’alignement des Sixers.

En parlant de terrain, les Sixers ont pris la mauvaise habitude d’oublier d’apporter leur jeu pour la balade lorsqu’ils voyagent. L’économie a été forte ces derniers temps, mais si nous finissons par retomber dans une autre crise du logement, ce sera probablement dû aux joueurs qui parient la maison sur Philly sur la route: les Sixers sont un morne 7-21-2 (25,0%) ATS sur la route cette saison – ceci après une horrible note ATS de 17-24 (41,5%) en tant que visiteur la saison dernière.

Au cours des deux dernières saisons, le meilleur moment pour estomper les Sixers sur la route est lorsqu’ils sont négligés par plus d’une possession, ce qui a produit un taux de victoire de 75,0%, selon nos données Bet Labs:

Les adversaires ont couvert le numéro de clôture par +2,75 points par match contre Philly à ces endroits, et cela passe à +3,25 si on le compare au numéro d’ouverture. Cette ligne s’est ouverte à Clippers -12, et étant donné les chiffres, je pense qu’elle a une valeur allant jusqu’à -14.

PICK: Clippers -12,5

Matt Moore: une absence de valeur

À moins que vous n’utilisiez la promotion MGM de +76, je ne pense pas qu’il y ait une grande valeur ici.

Les Clippers sont 10-7 en tant qu’ATS préféré à deux chiffres cette saison, mais les circonstances sont trop étranges. L’alignement des Sixers n’est pas génial en dehors d’Embiid et Simmons, qui sont tous les deux blessés, mais cela tient en partie à la façon dont ils ont joué autour de ces deux-là. Laisses-moi le mettre comme ça. Si vous aviez une équipe au hasard avec Josh Richardson, Tobias Harris et Al Horford, je ne les mettrais probablement pas en tant que chiens de 13,5 points.

Mais la chimie et l’ajustement ont été mauvais cette saison, et Horford a ressemblé à une coquille de lui-même. De plus, les Clippers sont en pleine santé et ils sont invaincus avec une équipe complète cette année. Ils ont dominé la victoire de vendredi sur les Nuggets, mais ce genre de biais de récence est exactement ce qui me préoccupe dans ces endroits.

Si je dois prendre parti, je prends Sixers +13,5 car aussi bons que Simmons et Embiid sont, ils n’ont pas été si bons cette saison que d’en faire un chien de 13,5 points sans eux. Si vous voulez aller dans l’autre sens et croyez que ce sera une victoire confortable des Clippers mais que vous ne voulez pas marquer de points, vous pouvez aller avec les Sixers sous 103,5. Mais je pense que rester à l’écart est la pièce.

PICK: Pass

