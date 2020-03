76ers vs Kings Sharp Betting Pick (5 mars): Pro Action se déplaçant sur / sous

Crédit:

Chris Elise / NBAE via .. Sur la photo: Tobias Harris

05 mars 2020 à 13h16

Étant donné que le retour de Steph Curry aux Warriors est associé à un match Clippers-Rockets aux heures de grande écoute, il y a de fortes chances que les parieurs regardent après un match des Sixers-Kings à 22 heures. ET.

C’est à moins que vous ne soyez l’un des parieurs pointus qui a immédiatement trouvé de la valeur sur le dessus / dessous.

Philadelphia 76ers vs. Sacramento Kings Sharp Parier

Avec Joel Embiid et Ben Simmons ce soir, les Kings sont répertoriés comme favoris à 5 points ce soir, et la plupart des parieurs sont restés à l’écart des Sixers en désavantage numérique. Pour être exact, 58% des paris arrivent sur les Kings, qui ont légèrement augmenté de -4,5 sur certains livres au cours de la journée.

Mais comme mentionné, c’est le sur / sous qui attire l’attention des objets tranchants.

Après avoir ouvert à 222,5 au DraftKings Sportsbook, le total a attiré une majorité similaire de parieurs aux moins, obtenant 57% des billets à ce point. Et selon les signaux de paris de Sports Insights, les objets tranchants font partie de cette majorité.

Trois signaux – indicateurs d’une action brutale basée sur l’activité du marché – ont atterri sur le dessous, et les cotes ont répondu en baissant ce nombre jusqu’à 218,5. Il convient de noter que le mouvement le plus récent a eu lieu à 221, ce qui signifie qu’il n’est pas clair si les objets tranchants suggéreraient toujours une valeur au nombre actuel.

Les 73% d’argent générés par ces 57% de parieurs indiquent également que les 57% de parieurs pro soutiennent les sous, révélant que les plus gros parieurs – ceux qui sont le plus susceptibles d’être tranchants – s’attendent à un jeu avec un score inférieur.

Angle vif: sous (déplacé de 222,5 à 218,5)

