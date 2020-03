76ers vs Lakers Cotes, pronostics et pronostics: Philly peut-elle rivaliser avec Simmons, Embiid et Richardson blessés?

Crédit:

Crédit photo: Mitchell Leff / .. Sur la photo: 76ers à partir de l’alignement

04 mars 2020, 20 h 20 HNE Les cotes de paris mises à jour pour le match des 76ers contre les Lakers de mardi font des Lakers un favori à deux chiffres à domicile avec un over / under fixé à 219,5. Les 76ers étaient déjà en baisse de deux partants et seront un autre dans ce match sur la route, un domaine où ils ont eu du mal cette saison. Notre équipe fait son choix pour le match de mardi ci-dessous.

76ers aux pronostics des Lakers, cotes et pronostics des paris

Diffusion: Lakers -13

Plus / Moins: 219,5

Heure: 22 h ET

Chaîne de télévision: TNT

Ce soir, les Lakers accueillent les 76ers, qui seront privés de trois de leurs meilleurs joueurs à Ben Simmons, Joel Embiid et Josh Richardson. Ajoutez ces blessures à un record ATS de la ligue sur la route, et… eh bien, il n’est pas surprenant qu’ils soient des outsiders à deux chiffres ce soir.

Peuvent-ils enfin commencer à couvrir sur la route ou LeBron & Co. prendra-t-il les choses en main ce soir? Nos experts décomposent tout cela.

Tendances de paris à connaître

Les 76ers ont été atroces sur la route cette année, allant 9-22 en ligne droite (-16,8 unités) et 10-21 ATS. Ils ne sont que 8-9 contre l’écart en tant qu’outsider.

Les Lakers, quant à eux, ont été rentables à rentrer chez eux malgré un soutien public généralement lourd, avec une fiche de 15-12-1 contre l’écart.

Moore: La motivation est la grande question

Je pense que c’est un séjour loin. Écoutez, la seule chose que j’ai apprise, c’est que la motivation en saison régulière est délicate. La plupart du temps, les équipes ne veulent pas faire plus que ce qu’elles doivent, car elles ont un autre match en 48 heures. Il n’y a tout simplement pas de véritable victoire. Si les Lakers ont tout fait contre une équipe sans trois de ses quatre meilleurs joueurs? Ils devraient les éviscérer.

