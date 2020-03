76ers vs Warriors Choix, cotes et prédictions de paris: Golden State poussera-t-il le rythme avec Steph Curry?

Crédit:

07 mars 2020 à 11h55 EST

Ah, le flux et le reflux constants des blessures de la NBA. Nous avons récupéré Stephen Curry pour les Warriors dans ce match ABC samedi soir aux heures de grande écoute, mais les 76ers manqueront probablement Ben Simmons, Joel Embiid et Josh Richardson.

À quoi devrions-nous nous attendre dans ce jeu étant donné le personnel actuel? Décomposons le tout.

76ers chez Warriors Choix, cotes et pronostics de paris

Écart: 76ers -2

Plus / Moins: 225,5

Heure: 20 h 30 ET

Chaîne de télévision: ABC

Tendances de paris à connaître

Aucune des deux équipes n’a bien performé à cet endroit. Les Warriors, bien que 30-32-1 presque neutres contre l’écart (ATS) au total cette saison, n’ont que 13-18-1 ATS à domicile.

Les Sixers, cependant, ont un record de championnat de 11-22 contre l’écart sur la route, bien qu’ils aient couvert l’écart l’écart jeudi dans une victoire éclatante sur la route contre les Kings.

Mears: Comment j’handicape le total de ce soir

Le sur / sous dans ce jeu a déjà été partout. Il a ouvert ses portes à 223 et a ensuite été fortement misé dès la sortie de la porte, atteignant même un 227 dans certains livres, c’est là que les parieurs acharnés l’ont racheté: nous avons suivi deux mouvements de vapeur distincts sur le dessous à 227 tôt ce matin.

Vers 10 h HE, la majorité des billets (60%) sont dépassés, mais beaucoup plus de l’argent total (62%) parié est en dessous, ce qui met davantage en évidence les objets tranchants qui rachètent le numéro une fois qu’il est devenu trop élevé. à leur avis.

Je pense que la plus grande question concerne les 76ers, mais commençons par les Warriors.

