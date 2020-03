8 députés découverts pour partager des photos de l’accident de Kobe Bryant

La dernière controverse entourant le décès tragique de Kobe Bryant était qu’un député du comté de LA aurait pris et partagé des photos de la scène de l’accident qui a coûté la vie à la légende des Lakers de Los Angeles, sa fille Gianna et sept autres. L’intrigue s’épaissit quand on découvre que plus d’agents sont coupables du crime.

Selon l’Associated Press (via Sports Illustrated), le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, a révélé que huit députés auraient pris et / ou partagé les photos graphiques de la scène de l’accident.

Villanueva, cependant, a assuré aux fans que les photos incriminantes du grand Lakers décédé et des autres passagers avaient été supprimées.

“C’était ma priorité n ° 1, c’était de m’assurer que ces photos n’existent plus”, a déclaré Villanueva à NBC News pour une histoire lundi. «Nous avons identifié les députés impliqués, ils sont venus au poste de leur propre chef et ont admis qu’ils les avaient pris et ils les avaient supprimés. Et nous sommes contents que les personnes impliquées aient fait cela. “

“Nous avons communiqué sans ambiguïté que le comportement était inexcusable. Je veux dire, les gens pleurent la perte de leurs proches. Avoir cela en plus de ce qu’ils ont déjà vécu est inadmissible. “

Vanessa Bryant aurait également été «dévastée» par l’incident. Par l’intermédiaire de ses avocats, elle a exprimé son désir que les coupables soient confrontés à la «discipline la plus sévère possible».

Les Lakers et la ville de Los Angeles ont organisé un mémorial à Kobe Bryant le 24 février dernier pour l’icône de la NBA, sa fille et les victimes du tragique accident. Bien qu’il y ait plus d’un mois depuis l’accident, les blessures sont encore fraîches et il faudra certainement beaucoup de temps pour en sortir.

Kobe est reconnu comme l’un des athlètes les plus influents au monde, et son héritage transcende de loin ce qu’il a fait sur le terrain de basket.