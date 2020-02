À 26 ans du dernier quadruple double en NBA

Le 17 février mais à partir de 1994, David Robinson des San Antonio Spurs Il est entré dans l’histoire en réalisant le dernier quadruple double enregistré en championnat. L ‘”Amiral” l’a fait en jouant pour les Spurs et contre les Detroit Pistons qui ont à peine gardé des morceaux des Bad Boys et ont souffert cette nuit d’une performance qui n’a pas été vue à nouveau dans la ligue.

Robinson a joué 43 minutes dans ce match et a terminé avec 34 points (12/20 TC et 10/17 en libre) avec 10 rebonds, 10 passes décisives et 10 sélections, perdant une seule balle et faisant une seule faute. Le match a été une victoire confortable pour les Spurs 115-96 et la 37e victoire de l’équipe dans la campagne.

Il convient de rappeler que Vert Draymond C’était très proche il y a quelques années, car le 10 février 2017, il avait obtenu 11 rebonds, 10 passes décisives, 10 interceptions et cinq sélections, mais il avait à peine ajouté 4 points dans une victoire des Warriors contre les Grizzlies. Il y aura peut-être encore assez pour voir un autre quadruple double en NBA

En ce jour de 1994, David Robinson a mis en place un quadruple double.

34 points

10 planches

10 passes décisives

10 blocs

Du jamais vu.

(via @NBAhistory) pic.twitter.com/pv3YMvZ40e

– Rapport Bleacher (@BleacherReport) 17 février 2020

.