À la recherche de sauveurs dans la décevante classe NBA Draft 2019 – The Athletic

Quelqu’un peut-il enregistrer ce projet de classe? Plus tôt cette saison, j’ai écrit sur l’état décevant de la classe de repêchage 2019. Avec plus des deux tiers de la saison derrière nous, peu de choses ont changé.

Zion Williamson est revenu à l’action et a été génial. Ja Morant est resté debout et reste le favori pour le prix de la recrue de l’année – Zion a le corps le plus grand, mais Morant possède le plus grand corps de travail. Et son coéquipier, Brandon Clarke, a toujours été productif et a volé le premier tour jusqu’à présent.

Et à part ces trois… pratiquement tous les autres joueurs repêchés ont été légèrement ou extrêmement décevants.

Oh, il y a des exceptions si vous regardez bien. Mais pour la plupart, il reste un projet incroyablement exceptionnel. Regardez simplement l’équipe All-Rookie probable si vous avez besoin d’une sauvegarde pour ce point de vue.

Joignez-vous à ces trois noms ci-dessus sera probablement le gardien de Toronto Terence Davis, qui n’a pas été repêché (encore une fois: COMMENT?!?!?), Et …

