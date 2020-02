À l’intérieur de l’expérience ratée de John Beilein Cavs et d’un problème de culture de franchise – The Athletic

La NBA a toujours séduit John Beilein. Peu importe le nombre de victoires qu’il a compilées au Michigan et en Virginie-Occidentale et tous les arrêts précédents, Beilein était fasciné par le plus haut niveau du basket-ball. Des amis et des associés ont essayé de l’avertir qu’il pourrait ne pas convenir, que son style collégial pourrait ne pas se traduire par les professionnels, mais Beilein n’était pas découragé. Il voulait se tester et prouver qu’il pouvait entraîner en NBA.

Maintenant seulement 54 matchs dans son mandat, Beilein a sa réponse. Lui et les Cavaliers se séparent et il s’éloigne de la franchise neuf mois après avoir pris le poste. L’expérience entière a été un tel désastre que des sources de la ligue ont déclaré à The Athletic que Beilein s’éloignait des plus de 12 millions de dollars garantis sur son contrat de quatre ans pour sortir. J.B.Bickerstaff a la tâche de le remplacer et d’essayer de remettre cela en place pour les 28 derniers matchs – et au-delà.

La relation avec Beilein, quant à elle, s’est détériorée plus rapidement que quiconque …

.