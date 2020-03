À l’intérieur de tout ce qui est entré dans les filets de séparation des filets et de Kenny Atkinson – The Athletic

En décembre, l’entraîneur des Brooklyn Nets, Kenny Atkinson, a partagé quelques réflexions assez prémonitoires pour un gars qui avait récemment débarqué Kevin Durant et Kyrie Irving sur sa liste. “Je sais que mon temps presse”, a-t-il déclaré après être devenu l’entraîneur des ligues professionnelles majeures le plus ancien dans la région métropolitaine de New York. «Cela me met sur le bord. Affaires difficiles, ville difficile, les attentes ont été relevées. Je sais donc que mon temps finira par arriver. Faites de mon mieux jusqu’à ce que cela se produise. »

Ce moment est venu beaucoup plus tôt que prévu, les Nets et Atkinson se séparant ce week-end. Il est survenu après une victoire éclatante samedi et avec 20 matchs à jouer dans la saison de Brooklyn. Il est venu avec une apparition en séries éliminatoires à l’horizon, malgré seulement 20 matchs d’Irving avant la chirurgie de l’épaule de fin de saison et aucun de Durant. Jacque Vaughn a été nommé entraîneur pour le reste de la saison.

“Kenny sera bientôt de retour comme entraîneur”, a expliqué une source connaissant …

