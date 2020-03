À quel point les Philadelphia 76ers sont-ils bons cette saison?

La campagne NBA 2019-2020 a été jusqu’ici décevante pour les Philadelphia 76ers. Beaucoup ont couronné Philly en tant que favoris prohibitifs pour sortir de l’Est cette saison. Alors qu’ils le peuvent encore, les 76ers ne sont plus l’équipe à battre dans la Conférence Est. Ce titre appartient aux Milwaukee Bucks, qui, à 53-12 ans, détiennent le meilleur record de la ligue.

Philadelphie est actuellement nouée avec les Indiana Pacers à 39-26 et occupe le sixième rang. Les blessures ont certainement joué un rôle dans l’incapacité du club à enchaîner les victoires ces derniers temps. Le centre de superstar Joel Embiid a été écarté pour 21 matchs en raison de blessures cette saison. Pendant ce temps, Ben Simmons a perdu 11. Embiid vient de rentrer lors de la dernière sortie des Sixers avant la suspension de la ligue. Simmons n’a pas vu le court depuis le 22 février. En partie en raison de l’absence de leurs deux talents les plus intégrés, les 76ers ne remportent que cinq de leurs 10 derniers.

Sixers absolument horrible sur la route

Alors que les stars de Philly ont été touchées par le bug de blessure, c’est loin d’être la seule raison pour laquelle l’équipe a eu du mal. Le plus remarquable est peut-être le fait que les Sixers détiennent un record épouvantable loin du Wells Fargo Center (10-24). Récemment, Philly a perdu sur la route des Golden State Warriors et des Cleveland Cavaliers. Les deux équipes ont le pire record de leurs conférences respectives. Ils ont été vaincus par une concurrence inférieure à l’extérieur assez souvent parce que leur défense n’était pas aussi grande que celle annoncée.

Sur le papier, les 76ers disposent d’un personnel défensif terriblement exceptionnel, en particulier dans leurs cinq premiers. Simmons, Josh Richardson, Tobias Harris, Horford et Embiid sont tous d’excellents défenseurs individuels. Ils possèdent la longueur et la capacité de basculer sur différentes positions en cas de besoin. Bien qu’ils aient montré des éclairs d’excellente défense d’équipe – comme la raclée des Bucks le jour de Noël – l’équipe n’a pas été en mesure de jouer de manière cohérente avec intensité de ce côté du sol. Philadelphie se classe dans la moitié inférieure de la ligue en ce qui concerne les points de l’adversaire dans la peinture (48,2) et les points de rupture rapide (14) autorisés par match.

Pourquoi les problèmes de la route Sixers peuvent être un problème

Les Sixers ont terriblement performé sur la route, mais ils sont apparemment un club de balle totalement différent à la maison. Philly est un 29-2 meilleur NBA lors de profiter du confort de la maison cette saison. Leurs fans sont parmi les plus passionnés de tous les sports. Et ils semblent donner à l’équipe une secousse d’énergie qui augmente leur qualité de jeu à un autre niveau. Si rien d’autre, leur bilan exceptionnel à domicile prouve le potentiel de cette équipe de 76ers si elle peut jouer avec un effort et une énergie inébranlables.

Quelle est la qualité de Philadelphie? Eh bien, ils peuvent battre n’importe quelle équipe à la maison n’importe quelle nuit. Mais sur la route est une histoire totalement différente. Ce sera une tâche ardue, même pour les plus grands prétendants de l’Est, de remporter des victoires au Wells Fargo Center au moment des éliminatoires. Mais l’équipe joue mal quand elle est loin de son immeuble.

On pourrait envoyer Philly emballer au premier tour s’ils ne savent pas comment gagner dans des environnements hostiles.