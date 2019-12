À quoi ça ressemble de jouer dans les 3 types de matchs NFL de la semaine 17

Le dernier week-end de la NFL ce dimanche est le week-end le plus unique de la saison. C'est unique car en dehors de quelques matchs, il manque le sentiment général d'urgence des joueurs alors qu'ils se tournent vers l'intersaison.

Lorsque la saison est terminée et que vous ne faites pas les séries éliminatoires, les joueurs se dispersent souvent de l'installation à leurs emplacements hors saison et prennent leur temps pour se reposer et se détendre. Il est temps de passer du temps avec la famille et les amis, de se ressourcer et de s'éloigner du rythme de la saison de la NFL. Il est difficile de ne pas anticiper ce moment où vous vous préparez pour votre match de la semaine 17 qui n'a pas d'importance pour l'équipe. La plupart des joueurs dans cette situation planifient déjà des dates de déménagement, traitent avec des compagnies maritimes et réservent des vols vers leur domicile. Plus important encore, les joueurs NE veulent PAS se blesser lors de leur dernier match de la saison, ou leur intersaison peut être ruinée.

Alors, comment les joueurs parviennent-ils à jouer dans un match de la semaine 17 qui n'a pas d'importance pour eux ou pour l'équipe?

En tant que joueur, j'ai été dans presque toutes les situations de la semaine 17, y compris dans un match de play-back, qui ressemblait à un match éliminatoire précoce. J'ai identifié trois autres types de jeux auxquels les équipes joueront ce week-end.

1) Le meilleur des cas est que vous êtes une équipe éliminatoire enfermée dans votre place en séries éliminatoires.

Cette saison, nous en avons quelques-uns dans cette situation. Les Ravens de Baltimore sont enfermés dans la tête de série n ° 1 de l'AFC. Ils n'habillent déjà pas plusieurs partants, dont le futur MVP Lamar Jackson. Les Buffalo Bills ont décroché la cinquième tête de série, tandis que les Texans pourraient officiellement être la quatrième tête de série au coup d'envoi. Dans la NFC, les Vikings du Minnesota seront la sixième tête de série, car les Seahawks ont le bris d'égalité s'ils terminent avec le même record.

Ces équipes enfermées dans des places éliminatoires reposent normalement leurs gros chiens, mais elles ne peuvent s'asseoir qu'en si grand nombre. N'oubliez pas que la liste inactive ne compte que sept joueurs. Donc le reste de l'équipe joue, ou du moins s'habille.

J'ai déjà été à cet endroit avec les Chiefs de Kansas City 2013. Nous étions enfermés dans la cinquième tête de série alors que nous nous dirigions vers San Diego. Andy Reid a assis tout le monde, mais je devais m'habiller et jouer. Même si j'étais le bon gardien de départ, j'ai joué le tacle droit cette semaine-là. Reid a tenté de faire asseoir autant de joueurs que possible, mais parce que notre équipe était bonne, nous avons quand même joué dur. Les sauvegardes n'ont pas souvent l'occasion de jouer lorsque votre équipe est bonne (les débutants sont normalement en bonne santé pendant la majeure partie de la saison), c'est donc une excellente occasion d'obtenir du film.

En 2013, nous avons eu plusieurs joueurs pour leur premier début de carrière, dont le quart-arrière Chase Daniel. Il voulait gagner. Le gardien de droite que je jouais à côté a commencé son premier et unique match dans la NFL. C'était très important pour la plupart des joueurs, et nous avons joué comme ça. Nous avons joué fort, fait des efforts et tenté de gagner.

Cela signifiait quelque chose pour les gars de l'équipe, même les joueurs qui ne s'habillaient pas. Ils étaient dans le match, encourageant les coéquipiers à obtenir leur première manche et essayant de coacher les jeunes. L'attitude lâche est facile lorsque vous savez que vous êtes déjà dans les séries éliminatoires.

2) Lorsque vous avez été éliminé avant la semaine 17 et jouez avec une équipe au repos.

Cela m'est arrivé en 2009. Nos Carolina Panthers ont organisé un concours de la semaine 17 contre la tête de série n ° 1 des New Orleans Saints. Les saints étaient juste là parce que c'était nécessaire. S'ils auraient pu renoncer au concours, ils l'auraient fait. Tout le monde sur le terrain savait que le but du match n'était de blesser personne de chaque côté.

Regarder le graphique du lecteur au quatrième trimestre est génial. Nous avions une fiche de 23-10 et les deux équipes ont juste saigné l'heure. Nous avons couru le ballon avec notre arrière latéral, Brad Hoover, cinq fois de suite. Les Saints ont exécuté le ballon au troisième et -9, et ont laissé le chronomètre descendre à 0 avant de l'enclencher. Mais un jeu distinct se démarque de ce jeu.

Nous menions un jeu de zone sur le côté droit, où je jouais. Au début du match, je bloquais mon joueur de ligne défensif (un remplaçant, btw), et j'ai vu un secondeur se faire exécuter gratuitement par notre porteur de ballon, Jonathan Stewart. La collision a été forte. Comme une épave de voiture. Et comme je bloque mon défenseur, j'ai dit une sorte de "oh f $$$". Je n'ai pas vu le coup, mais je pouvais l'entendre et c'était douloureux. Lorsque j'ai prononcé ma phrase, le juge de touche défensif m'a regardé et m'a dit: «Désolé frère» et a arrêté de jouer. Je n'étais clairement pas blessé, mais il s'assurait que ce n'était pas le cas. Je peux vous promettre que cela ne s'est jamais produit dans un autre jeu.

Tout le match était comme ça dans les tranchées. Nous nous heurtons, mais rien de trop fou. Personne n'a essayé de se finir, et nous avons essayé de rester debout. Nous savons que tomber gros gars = blessures aux jambes. Le match s'est terminé, nous sommes rentrés chez nous avec une victoire, et les Saints ont finalement remporté le Super Bowl.

3. Le troisième type de match est celui où les deux équipes sont hors des séries éliminatoires.

Je n'ai jamais joué dans cette situation, mais j'ai demandé à mes amis de la NFL qui l'ont fait, et c'est ce qu'ils m'ont dit. Ce jeu est le plus intéressant, car contrairement à une équipe entière qui joue fort ou à une équipe entière qui comprend qu'il y a des protections prises pour éviter les blessures, ces jeux donnent l'impression que tout le monde est seul.

Certains joueurs plus âgés avec des contrats intacts pour la saison suivante tentent de s'en sortir vivants sans blessures. Les joueurs plus jeunes pourraient avoir une occasion continue de jouer, et ils vont dur. Certains joueurs, jeunes et moins jeunes, jouent pour des incitations, ou mettent peut-être plus de film sur bande pour une agence libre.

Pour ajouter une autre couche, le nuage imminent d'un entraîneur tire. C'est juste un environnement étrange dans les vestiaires cette semaine-là, sachant que c'est la fin pour tout le monde. Tous ceux qui ne sont pas attachés sont partis.

La semaine 17 est étrange pour presque tout le monde dans la NFL. J'espère que cela a mis en lumière ce que c'est que de jouer dans un concours de la semaine 17 où il n'y a pas grand-chose en jeu.