À quoi ressemble la photographie d’une Augusta vide un an après la victoire de Tiger Woods

Kevin Cox de . est l’une des rares personnes à pouvoir comparer ce tournoi des Masters d’avril à la fin. Il était au 18e vert lorsque Tiger Woods a tapé pour terminer un retour improbable. Et il était également à Augusta en cette période de pandémie et de distanciation sociale, capturant les portes verrouillées et le calme environnant après que le tournoi de golf le plus célèbre du monde ait décidé de reporter. Les scènes n’étaient similaires que par le fait qu’elles étaient toutes les deux surréalistes.

Cox a photographié des entreprises locales et juste à l’extérieur des portes de «The National» pour montrer le calme de Washington Road en 2020 pendant ce qui serait normalement une semaine animée. Il a photographié des repaires familiers, où des panneaux qui indiquent généralement à la circulation des Maîtres de rentrer rappellent maintenant à la communauté de rester en sécurité. Il existe de nombreuses rues sur-commercialisées comme Washington Road aux États-Unis, et celles-ci sont étrangement calmes et silencieuses en ce moment également. Mais aucun d’entre eux n’a également le terrain de golf le plus en vue du pays.

Au point où Washington Road rencontre ce fameux parcours, Cox a estimé qu’il avait le mieux capturé le sentiment autour d’Augusta d’un Masters ajourné.

“J’ai fait un cadre serré de la serrure et au loin, vous pouvez voir les fleurs”, a déclaré Cox. “Je voulais essayer de le faire – eh bien, donner l’impression que c’est quelque chose qui semble juste,” Ce n’est pas sur le point d’arriver. “Alors que normalement, ces portes pourraient s’ouvrir et vous voyez juste en bas de Magnolia Lane et c’est comme,” ahhhhhhhh. »

Vue de la grille

La photo de Cox fait référence à une image célèbre, celle que Woods a essayé de recréer depuis chez lui le week-end alors qu’il était censé descendre le vrai Magnolia Lane pour une défense de son titre. Cox voulait également représenter le monde du sport en pause.

“Toujours dans ma tête, je pensais à ce qui se passe dans le monde”, a déclaré Cox. «Ce cadre, il semble juste que – la façon dont les choses se passent dans le monde, les choses doivent être de cette façon. Cela montre: «C’est ici, mais nous pourrions être un peu retardés.» Voilà ce que je pense de cela et ce que je voulais dire: «Nous sommes ici. Mais nous devons simplement ralentir le processus pour nous assurer que le monde va bien. »»

La porte verrouillée de 2020 était loin de la façon dont il avait trouvé Augusta National l’année précédente. Cox était l’un des quatre photographes de . à capturer la ronde finale, qui a été montrée à nouveau dimanche dernier dans un #MastersRewind pour combler le vide sur CBS. Cox, qui couvre tous les sports américains, du football de l’Alabama au tennis, est un fan de football et a déclaré que la couverture de la Coupe du monde en Russie était le plus grand frisson personnel de sa carrière. Mais cette finale du dimanche au Masters est devenue «l’événement sportif le plus passionnant que j’aie jamais couvert en raison de toute l’histoire qui en est ressortie».

Contrairement au rythme délibéré de son voyage pour photographier Augusta cette année, il savait l’année dernière qu’il ne pourrait avoir qu’une fraction de seconde pour capturer quelque chose qui pourrait devenir une image régulière des maîtres. Cox a attendu des heures pour la prise de vue, se rendant dans les enclos du photographe au 18e green lorsque Woods a terminé son neuvième trou.

“J’étais à l’arrière gauche et j’étais le premier là-dedans, merci mon Dieu”, a déclaré Cox. Pourtant, il prenait un risque pour ce qui aurait pu être rien de plus qu’un tap-in anticlimactique pour la cinquième place. «Alors que tout se déroulait et revenait, je me disais:« Cela pourrait arriver. Ce pourrait être le moment. C’est incroyable. “Bien sûr, vous pensez aussi:” Où va-t-il frapper la balle? Où va-t-il atterrir. Dans quelle direction va-t-il faire ce putt? “”

Woods a fait sa part et est venu au 18e champion probable. Mais Cox devait encore clouer le moment à partir d’un stylo bondé, dans le vacarme. “Si vous regardez la vidéo en arrière, je ne peux pas vous dire la seconde exacte, mais sa réaction n’a été que de quelques secondes. Et en tant que photographe, nous pouvons tenir ce moment dans le temps où il semble qu’il ait duré éternellement. »

Vue de la grille

Cox a eu le moment. En tant que photographe, son travail consiste à tourner l’action, mais il pense aussi en permanence en tant que fan de sport, essayant d’interpréter ce qui se passe devant lui.

“[Tiger] revient et dit: «Je suis ici. Je viens de le faire. », A déclaré Cox, se souvenant de son processus de réflexion alors que Woods célébrait le 18e green. «Donc, pour moi, je voulais le photographier en grand. Je voulais tous les environnements, car évidemment j’espérais qu’il allait tourner mon – ou rester dans ma direction.

«Le ciel était magnifique – il était très plat mais les couleurs éclataient. Donc pour moi, je me suis juste mis en place pour une vue d’ensemble de tout, selon la façon dont il a réagi parce que je savais qu’il réagirait. Il a donc simplement levé les deux mains. Le putter est bien en l’air. À ce moment, je suis juste assis là à penser: “Wow, c’est celui-là. Ça y est. Ce sera l’une de mes plus belles photos pour l’histoire. »

Comme le montre le travail de Cox, l’histoire est tout ce que nous avons en ce moment alors que Magnolia Lane est fermée à clé.