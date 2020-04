À quoi ressemblerait le repêchage 2020 des Giants si le chien de Joe Judge choisissait des joueurs

Le nouvel entraîneur-chef des Giants, Joe Judge, aura 10 choix avec lesquels travailler lors du repêchage de la NFL 2020. Jusqu’à présent, le juge n’a pas beaucoup révélé publiquement qui il visera. Mais quelqu’un qui pourrait le savoir est son très bon golden retriever, Abby.

Avant le repêchage, le juge a dit qu’il préparait avec Abby dans son sous-sol et qu’elle avait probablement le plus d’informations de quiconque sur ce que les Giants feraient. Regardez ce qu’est une très bonne fille Abby pendant la préparation du repêchage du juge:

Les Giants devraient simplement laisser ce très bon chien faire ces choix de repêchage pour eux, honnêtement. Elle ne ferait probablement pas pire que le directeur général des Giants, David Gettleman.

Si Abby avait la chance de repérer des joueurs, qui choisirait-elle? Eh bien, probablement des gars qui ont des noms qui résonneront avec sa sensibilité canine. Imaginons que cet adorable golden retriever fasse des choix pour que les Giants voient ce qui pourrait arriver si tel était le cas.

Tour 1, choix n ° 4: Chase Young, Edge, Ohio State

Non seulement Abby a choisi une poursuite – étant donné que son activité préférée est la chasse aux écureuils – avec le premier choix des Giants, mais elle a sans doute sélectionné le meilleur joueur de cette classe de repêchage. Les Giants ont besoin d’un accélérateur de passes cette intersaison, et obtenir Young au n ° 4 serait un excellent choix. Young, qui a mené le pays avec 16,5 sacs en 2019, est un ailier défensif polyvalent qui peut s’aligner n’importe où sur une défense.

C’est un long plan qu’il sera toujours disponible à cet endroit, mais toujours un début A + au repêchage, Abby.

Tour 2, choix n ° 36: Trevon Diggs, CB, Alabama

L’activité préférée de cette golden retriever en dehors de la chasse aux écureuils consiste à creuser d’énormes trous dans l’arrière-cour, vous ne pouvez donc pas vraiment lui reprocher d’avoir pris Diggs. De plus, les Giants pourraient utiliser l’aide du cornerback, et si un joueur talentueux comme Diggs est toujours sur le plateau, c’est un choix facile.

Diggs sera un excellent complément à DeAndre Baker à New York. Diggs, qui est le frère cadet du receveur des Buffalo Bills Stefon Diggs, a réussi 37 plaqués, quatre interceptions et 21 passes défendues pour la marée la saison dernière.

Tour 3, choix no 99: Ben Bartch, OT, St. John’s (Minnesota)

Le chien du juge était sûr quand elle l’a entendu dire le nom de Bartch au cours d’un appel téléphonique dans les semaines précédant le brouillon, il a en fait dit «aboyer». Non seulement Abby le fait fréquemment, mais mâcher de l’écorce d’arbre dans l’arrière-cour est le moyen préféré de ce retriever pour se détendre quand il fait beau.

La bonne nouvelle pour les Giants est qu’ils ont désespérément besoin d’un tacle gauche pour protéger le quart-arrière Daniel Jones. Les Giants ont permis à Jones de se faire virer 36 fois en seulement 13 matchs en tant que recrue. À 6’6, 309 livres, Bartch a déjà un avantage en termes de taille. Bien qu’il soit une perspective qui ne viendra probablement pas et ne commencera pas tout de suite, il a des bases solides qui peuvent être développées au niveau suivant avec le bon développement.

Tour 4, choisissez 110: Antonio Gandy-Golden, WR, Liberty

Pensant qu’Abby pourrait avoir encore un autre golden retriever avec qui jouer dans la maison, les Giants obtiennent Gandy-Golden au quatrième tour. Golden a représenté plus de 3000 verges au cours de ses trois dernières saisons et a établi un record scolaire pour une seule saison en recevant des verges en 2019. Golden était un ancien gymnaste, ce qui se traduit bien dans le gril en termes de contrôle du corps et de jeu de jambes. Les Giants ont besoin de procurer à Jones toutes les armes qu’il peut obtenir, donc, bon choix, Abby.

Tour 5, choisissez 150: Dane Jackson, CB, Pitt

Le chien du juge a rencontré un grand danois lors d’une promenade il y a quelques semaines, elle s’est immédiatement liée et espérait avoir le même lien avec Jackson. L’ancien corner de Pitt a totalisé 148 plaqués, 43 passes défendues et quatre interceptions au cours de sa carrière. Jackson ajoutera un peu plus de profondeur à la position des Giants.

Tour 6, choix 183: Tyler Huntley, QB, Utah

L’activité intersaison préférée d’Abby est la chasse au canard, et elle entendait toujours les joueurs d’une équipe appelée les «Oregon Ducks». Naturellement, cela lui a donné l’idée de choisir Huntley. Le QB a lancé pour un sommet en carrière de 3 092 verges, 19 touchés et seulement quatre interceptions la saison dernière. Il a également établi un record scolaire pour le pourcentage d’achèvement (73,1). Maintenant qu’Eli Manning a pris sa retraite, les Giants pourraient utiliser Huntley comme troisième chaîne ou ajout d’équipe d’entraînement.

Tour 7, choix n ° 218: Eli Wolf, TE, Géorgie

Abby a entendu d’un chien du quartier que les loups sont essentiellement des chiens qui vivent sans propriétaires humains et a été intrigué d’en savoir plus. Wolf a représenté 194 verges et un touché au cours de sa seule saison avec la Géorgie en tant que transfert diplômé. Les Giants ont Evan Engram au poste, mais il n’a pas encore joué une saison complète en trois ans grâce à diverses blessures. Wolf ajouterait une profondeur solide à la position.

Tour 7, choix n ° 238: Mason Wolfe, OT, Kentucky

Après avoir appris que les loups voyagent en meute et qu’elle pourrait avoir encore plus d’amis, Abby est restée avec la tendance du loup pour le deuxième choix de l’équipe au septième tour. Wolfe était principalement un remplaçant pour les Wildcats, mais il est apparu dans 37 matchs et n’a pas permis un sac tout au long de sa carrière. Cela ressemble à quelqu’un dont les Giants bénéficieraient!

Tour 7, choix n ° 247: Qaadir Sheppard, Edge, Ole Miss

L’ami d’Abby à côté est un berger allemand, et les deux s’entendent très bien. Naturellement, les Giants sélectionnent Sheppard avec leur troisième choix de septième ronde. Bien que l’ancien rebelle ait joué à l’extérieur du secondeur à Ole Miss au cours de sa saison senior, il a joué deux ans en défensive. En 2018, il a mené l’équipe dans les plaqués pour la défaite, avec 10. Les Giants peuvent utiliser toute l’aide de passe-passe qu’ils peuvent obtenir, c’est donc un choix intelligent d’Abby.

Tour 7, choix n ° 255: Chase Harrell, TE, Arkansas

Pour le 10e et dernier choix des Giants dans le repêchage, Abby a été très distraite tard dans la soirée et a commencé à courir sa queue pour se divertir. Elle a donc terminé le projet en sélectionnant une autre Chase car elle était fraîche dans son esprit. Harrell avait 37 attrapés pour 396 verges et six touchés tout au long de sa carrière, qui avait commencé au Kansas. Il ferait probablement une équipe d’entraînement décent pour les Giants.

Fatiguée d’une longue nuit de rédaction, Abby s’est mérité un tout nouvel os en récompense de sa rédaction réussie.

Un très bon chien en effet.