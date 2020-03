À quoi vous attendre quand vous vous attendez – The Athletic

Attentes! Tout le monde les a et tout le monde les distribue, que cela leur soit demandé ou non.

En ce qui concerne la NBA, presque tout est jugé sur la base d’une attente arbitraire donnée par plusieurs groupes de fans, de médias et de personnes dans le jeu de basket-ball lui-même. Ensuite, nous utilisons ces attentes pour juger du succès d’une équipe. Parfois, les attentes sont exactes et justifiées. D’autres fois, ces attentes finissent par être d’horribles suppositions de ce qui était censé être. Et une fois prouvé faux, je ne sais pas combien nous apprenons de la mauvaise hypothèse. Beaucoup de gens ont tendance à trouver des excuses dans ces moments, au lieu d’essayer de trouver le raisonnement pour l’erreur de calcul.

Nous sommes dans la dernière partie de la saison, ce qui semble être le bon moment pour essayer d’évaluer les performances des équipes par rapport à leurs attentes en pré-saison. Quelles équipes ont été surévaluées? Quelles équipes étaient sous-évaluées? Combien cela est-il relatif à leur victoire de pré / sur-présaison?

