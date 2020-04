Aaron Brooks exprime son soutien au rachat des Hawks d’Illawarra par LaMelo Ball

Bien que plusieurs personnes directement associées aux Hawks d’Illawarra et à la NBL se prononcent contre le potentiel d’achat de la franchise par LaMelo Ball, une figure éminente de l’équipe de la saison dernière a récemment soutenu Ball.

L’ancien coéquipier des Hawks Aaron Brooks, qui était le leader vétéran de l’équipe avant de tomber avec une blessure au début de la saison qui l’a exclu pour l’année, a exprimé son soutien à Ball achetant la franchise dans une interview avec TMZSports.

“Premièrement, c’est une bonne affaire. La NBL fait un excellent travail de croissance de la ligue et c’est une ligue en plein essor. Et je pense que cette équipe est vouée au succès. Cette ville a soif de succès. Félicitations à lui pour avoir fait bouger ce grand patron et tenté d’acheter l’équipe tôt. Les jeunes gars devraient emboîter le pas. Je pense que c’est génial. C’est une excellente occasion pour lui d’investir dans une ligue qui est aussi bonne. “