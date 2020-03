Aaron Brooks termine l’année de sa carrière

La saison 2009-10 a été mémorable pour le meneur de jeu sous-dimensionné Aaron Brooks. Lors de sa troisième campagne NBA, le choix de Houston au premier tour du repêchage NBA 2007 a éclaté avec des sommets en carrière de 19,6 points (39,8% sur 3 points) et 5,3 passes décisives en 35,6 minutes par match.

Avec les anciens All-Stars Yao Ming et Tracy McGrady réunis pour jouer seulement six matchs en raison d’une blessure avant que McGrady ne soit échangé à l’échéance de février de la ligue, Brooks a joué un rôle clé à Houston, dépassant ses attentes après la blessure et terminant avec un record gagnant ( 42-40).

Pour le gardien rapide de 6 pieds 0 pieds de l’Oregon, c’était un match il y a 10 ans le 17 mars 2010, qui était parmi ses plus mémorables.

Dans une victoire de 107-94 (score de la boîte) sur les Grizzlies de Memphis en visite (36-33), Brooks a réussi ses sept tentatives à 3 points et a marqué un sommet de 31 points – menant ses Rockets (35-31) à un victoire convaincante sur les Mike Conley, Zach Randolph et Rudy Gay Grizzlies.

Brooks a réussi 11 tirs sur 14 (78,6%) au total, et il a également réussi cinq rebonds et quatre passes décisives en 36 minutes.

Maintenant âgé de 35 ans, Brooks a