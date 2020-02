Aaron Gordon et sa clé jouent dans une finale angoissante

Match vibrant de celui qui a fait face Brooklyn Nets et Orlando Nets, résolu dans les derniers instants grâce à la clairvoyance offensive de Aaron Gordon et sa capacité d’intimidation et de rebond en défense. L’attaquant de la Floride a fait des jeux décisifs qui ont décanté l’équilibre pour son équipe par 115-117, se consolidant à la huitième place de la Conférence de l’Est en battant les Wizards en quatre matchs et demi qui ne donnent pas le sentiment de pouvoir les mettre en difficulté. .

