Aaron Gordon, indigné par le “tongo sans vergogne” contre lui dans le concours de mathématiques

Le concours de mathématiques de ce All Star 2020En plus de laisser de grandes décharges, il a brillé cette année en raison de la controverse qui a été créée autour de l’opinion selon laquelle Aaron Gordon J’aurais dû être le vainqueur, et non Derrick Jones Jr.

Gordon lui-même, après avoir perdu le concours, a fait des déclarations difficiles dans lesquelles il s’est clairement positionné contre la décision du jury: “Je pense que je devrais avoir deux trophées, 2016 et celui-ci. Mais la réalité est que je n’en ai pas. Je suis désolé, mais il y a une limite. Pour moi, c’est fini, je ne participerai plus au concours de mathématiques. “

Aller à Tacko Fall … et perdre le concours de mathématiques.

Aaron Gordon, VOIR POUR CROIRE. #NightDeConcursos pic.twitter.com/YU9gNcuon5

– NBA dans Movistar + (@MovistarNBA) 16 février 2020

.