Aaron Gordon prévoyait déjà de se retirer du concours Dunk avant un résultat choquant en 2020

Après ce que beaucoup considèrent comme une fin épouvantable de l’événement, Orlando Magic Aaron Gordon a annoncé sa retraite du NBA Slam-Dunk Contest. Beaucoup pensent qu’il fait cela pour protester contre l’arrivée, mais il a précisé que le résultat de cette compétition n’avait rien à voir avec sa décision.

Josh Robbins de The Athletic a noté que l’idée de se retirer du Slam Dunk Contest était depuis longtemps dans l’esprit de Gordon. Il pense que c’est le bon moment pour arrêter de fumer après la compétition de 2020. La décision a été prise il y a longtemps et la finale controversée n’a rien à voir avec son processus décisionnel.

Aaron Gordon a déclaré lors de sa conférence de presse après le concours qu’il se retirait du concours de dunk. Mais cela ne devrait pas être interprété comme une sorte de protestation contre le résultat de ce soir. Dans les semaines précédant le concours, Gordon a déclaré que 2020 serait son dernier concours de dunk.

Il est facile de voir pourquoi Aaron Gordon ne voudrait pas participer à nouveau à un autre concours de trempage. Il donne tout ce qu’il peut pour le concours. Les fans chériront à jamais les slams inoubliables qu’il a mis dans la nuit. Son moulin à vent à 360 degrés sur le panneau sera la légende, et son claquement impromptu sur un Tacko Fall de 7’5 ″ sera toujours un sujet de discussion parmi les fans.

Pendant ce temps, Derrick Jones Jr. reçoit beaucoup de critiques pour avoir remporté le concours. Il a lui-même joué assez décemment, mais beaucoup pensent que ses dunks n’étaient pas assez excitants pour qu’il gagne le match. De plus, son slam sur la ligne des lancers francs sera contesté par des fans mécontents qui pensent qu’Aaron Gordon aurait dû gagner.

Maintenant qu’Aaron Gordon a annoncé sa retraite du jeu, il se concentrera très probablement sur l’aide au Magic pour une course éliminatoire profonde. Qu’il réalise cela est une question totalement différente, mais son athlétisme aidera certainement Orlando à gagner des matchs.

