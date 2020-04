Aaron Gordon tire sur Dwyane Wade avec une piste de diss

Avec tout le battage médiatique autour de la série de docu “The Last Dance” d’ESPN, l’attaquant d’Orlando Magic, Aaron Gordon, a décidé d’attirer l’attention sur lui.

Le même soir, les épisodes 3 et 4 de l’incroyable documentaire Michael Jordan / Chicago Bulls ont été déposés, Gordon a publié le clip officiel de sa nouvelle chanson intitulée “9 OUT OF 10.”

Comme vous l’avez peut-être deviné, il s’agit de sa défaite très controversée au Slam Dunk Contest en février dernier. Avant toute chose, voici la vidéo:

Tout d’abord, disons simplement que Aaron Gordon est en fait relativement impressionnant derrière le micro. L’attaquant Magic n’est certainement pas DAME D.O.L.L.A. niveau, mais il n’est pas mal du tout.

Cela étant dit, il est difficile de simplement ignorer le fait que Gordon est toujours extrêmement salé par les événements qui se sont produits il y a plus de deux mois. C’était en effet une victoire très controversée pour le haut voleur de Miami Heat Derrick Jones Jr., qui a peut-être obtenu un peu d’aide de la légende de Heat Dwyane Wade. Néanmoins, cela devient plutôt répétitif à ce stade.

La star de Magic n’a pas hésité avec ses critiques de Wade sur la piste, rejetant entièrement la faute sur le triple champion de la NBA à la retraite sur les raisons pour lesquelles il a de nouveau été privé d’un autre trophée du concours de dunk.

Franchement, il est surprenant que Gordon ne soit pas remonté jusqu’en 2016 lorsqu’il a perdu contre Zach LaVine dans le concours Dunk de manière plutôt controversée. Une chose est cependant très claire: alors que tout le monde est pratiquement passé de ces concours de dunk plutôt contestables, AG ne l’a certainement pas fait.