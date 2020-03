Abdul-Jabbar attaque Trump: “Priorité aux affaires plutôt qu’à la santé”

Depuis qu’il a commencé son mandat de président des États-Unis, Donald Trump Il a reçu de nombreuses critiques de différentes personnalités de la NBA, tant pour ses opinions idéologiques que pour ses décisions politiques. Avec la crise de coronavirus il ne pouvait en être autrement.

Plus précisément, la personne qui a attaqué Trump avec ses mots n’a été ni plus ni moins que Kareem Abdul-Jabbar, légende des Lakers de Los Angeles, qui avait auparavant été contraire aux idées du 45e président des États-Unis.

L’ancien joueur de la NBA a comparé la façon dont le commissaire de la compétition lui-même a réussi à gérer le problème du Covid-19, arrêtant les jeux jusqu’à ce que la situation s’améliore, avec ce qu’il considère à son avis comme irresponsable du gouvernement américain. Les mots spécifiques d’Abdul-Jabbar ont été:

“Je n’ai jamais pensé voir de grandes entreprises comme la NBA agir de manière beaucoup plus généreuse et patriotique que l’administration présidentielle elle-même. Elles auraient pu ramper, comme les États l’ont fait, et emmener les gens au dernier dollar avant Mais la NBA a mis la santé publique au-dessus de ses propres intérêts et c’est quelque chose que l’administration Trump ne peut pas dire. “

À l’heure actuelle, seuls trois joueurs de la NBA se sont révélés positifs pour le Covid-19, et ces joueurs sont: Rudy Gobert et Donovan Mitchell de l’Utah Jazz et Christian Wood des Detroit Pistons.

Christian Wood de Detroit Pistons a été testé positif pour le coronavirus, selon des sources @TheAthleticNBA @Stadium. Wood a eu 30 et 11 rebonds contre Rudy Gobert samedi soir avant un record en carrière de 32 mercredi.

Des sources affirment que Wood n’a montré aucun symptôme et se porte bien.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 15 mars 2020

