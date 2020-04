Abdul-Jabbar se moque de ceux qui ont mis la Jordanie devant lui

Au milieu de la quarantaine mondiale causée par la crise sanitaire des coronavirus et avec le manque de compétitions sportives pour la même raison, les différents débats ont lieu autour de la sélection des meilleurs de toute catégorie sur les réseaux sociaux.

Dans l’un d’eux, motivé par un support fabriqué par Sportscenter à travers le réseau social Twitter dans lequel les gens devaient choisir le meilleur joueur de basket-ball universitaire de l’histoire, la légende de la NBA Kareem Abdul-Jabbar a montré son mécontentement face aux résultats obtenus: Michael Jordan Il est sorti par un vote populaire comme le meilleur étudiant de son temps en Caroline du Nord.

Abdul-Jabbar n’a pas été très étendu dans sa protestation. Seulement, à travers son compte Twitter officiel, il s’est limité à écrire: “LMAO !!!”, en signe de rire au résultat qui à son avis ne ressemble pas à la réalité.

LMAO !!! »

– Kareem Abdul-Jabbar (@ kaj33) 2 avril 2020

Le support Sportscenter était composé de 64 joueurs au total. Malgré le fait que Kareem Abdul-Jabbar (Lew Alcindor à cette époque) ait commencé comme tête de série, il n’a pas réussi à atteindre la demi-finale, où Shaquille O’Neal (LSU) et Magic Johnson (Michigan State), et Larry Bird ( Indiana State) et le vainqueur Michael Jordan (Caroline du Nord).

Pendant son séjour à l’UCLA, Alcindor (Abdul-Jabbar) a remporté trois titres de la NCAA, trois prix de la meilleure finale à quatre joueurs, trois fois All-American et deux fois meilleur joueur de l’année. De plus, il a remporté 88 matchs et n’en a perdu que 2 avec le maillot de son université.

