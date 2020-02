Acquisition Alec Burks réagit au commerce, réflexions sur Sixers

Les Philadelphia 76ers ont fait un échange jeudi matin en acquérant deux ailes marquantes à Glenn Robinson III et Alec Burks des Golden State Warriors et dimanche, les deux joueurs étaient enfin en uniforme.

Tout en travaillant pour une mauvaise équipe de Warriors, Burks est ravi d’avoir l’opportunité de jouer pour un concurrent comme les Sixers. Son score et son tir peuvent aider cette équipe dans un domaine dont elle a le plus besoin.

“Je ne le croyais pas quand je l’ai découvert”, a déclaré Burks en riant. «Ma première réaction a été que les 76ers étaient une excellente équipe de l’Est et qu’ils avaient deux joueurs avec qui je pouvais jouer, les superstars avec qui je jouais.»

Alors que Robinson III a pu jouer et avoir un impact dans une victoire de 118-111 sur les Chicago Bulls, Burks a eu la chance de s’asseoir sur le banc et d’observer certaines choses. Son rôle sera très probablement très différent de celui de Robinson III et il devra s’asseoir et regarder un peu pour vraiment comprendre ce que l’entraîneur Brett Brown veut de lui.

«De loin, cela commence avec les deux superstars, Ben (Simmons) et le grand homme (Joel Embiid). Ils contrôlent le jeu », a déclaré Burks. “Ils ont beaucoup de grands joueurs que je ne connaissais pas et maintenant je connais un peu d’eux en jouant et en étant avec eux pendant quelques heures. Nous verrons comment cela se passera pour le reste de la saison. “

Burks ne sait pas exactement quel est son rôle, mais il est temps de le comprendre. L’équipe a encore un match mardi contre les Clippers de Los Angeles à domicile avant la pause des étoiles. Ainsi, bien que le rôle ne soit pas encore clair, tout cela sera compris assez tôt.

“Je ne sais pas, en fait”, a-t-il dit. “Je suppose que nous allons le découvrir bientôt. Je sais qu’ils voulaient de moi ici et ils pensent que je vais bien, alors nous allons voir comment ça se passe. “

Burks a également expliqué pourquoi il n’avait pas joué dimanche.

“J’ai été partout”, a-t-il expliqué. “C’est pourquoi je n’ai pas joué ce soir. J’étais aux yeux rouges la nuit dernière et je suis arrivé très tôt donc nous nous sommes mis d’accord sur le fait que je n’avais pas à jouer ce soir uniquement avec les voyageurs. Nous ne voulions pas que quelque chose se passe. “

Les Sixers auront du travail à faire pour ajouter Burks à la rotation ainsi que Robinson III sur une base cohérente, il est donc temps de se mettre au travail et de comprendre à quoi ressemblera cette rotation. La pause des étoiles offrira également à l’équipe un peu de temps pour vraiment s’installer sur certaines choses.

