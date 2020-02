Actuel joueur défensif de la NBA 2020 de l’année: Anthony Davis en tête après la pause des étoiles

Crédit:

Crédit photo: Sean M. Haffey / .. Sur la photo: Anthony Davis

19 févr.2020 15 h 00 HE

Rudy Gobert – vainqueur des deux derniers prix de joueur défensif de l’année de la NBA – fera-t-il trois fois de suite?

Pas selon le marché des paris actuel, qui classe le grand homme des Lakers, Anthony Davis, parmi les favoris de -278. Gobert est actuellement deuxième avec +200 cotes, suivi par Giannis Antetokounmpo (+300) et un groupe de joueurs à +2500 ou moins.

Les Lakers possèdent actuellement la quatrième meilleure défense de la ligue derrière les Bucks, les Raptors et les Celtics. Davis est troisième de la ligue en nombre de blocs par match derrière Hassan Whiteside et Brook Lopez. Pourtant, il semble que DraftKings pense que la star de Los Angeles remportera la couronne quand tout sera dit et fait.

Voir toutes les cotes de paris du joueur défensif de l’année de la NBA ci-dessous.

Joueur défensif de l’année NBA 2020 actuel

Anthony Davis: -278

Rudy Gobert: +200

Giannis Antetokounmpo: +300

Ben Simmons: +2500

Marcus Smart: +5000

Joel Embiid: +8000

Patrick Beverley: +10000

Kawhi Leonard: +10000

Jrue Holiday: +10000

Brook Lopez: +10000

Paul George: +15000

Myles Turner: +15000

Robert Covington: +15000

Bam Adebayo: +15000

Jimmy Butler: +15000

Vert Draymond: +25000

Matisse Thybulle: +25000