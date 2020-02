Actuelle recrue de la NBA 2020 de l’année Cotes de pari: Ja Morant un favori énorme sur Zion, Field

Crédit:

Joe Murphy / NBAE via .. Sur la photo: Ja Morant (12) des Grizzlies de Memphis.

19 févr.2020 13 h 55 HNE

La course de la recrue de l’année 2020 semble être une bataille à deux maintenant, bien que ce soit probablement généreux pour Zion Williamson.

Le meneur recrue des Memphis Grizzlies Ja Morant est le grand favori avec une cote de -560 chez DraftKings, suivi de Zion à +450. Tous les autres joueurs ont 30-1 ou moins.

Morant a évidemment une énorme avance en minutes et matchs disputés contre Zion, et à moins d’une blessure, il est difficile de voir cette course vraiment changer à ce stade.

Voir toutes les cotes de pari NBA Rookie of the Year ci-dessous.

Cotes de paris actuelles sur la recrue de l’année NBA 2020

Ja Morant: -560

Zion Williamson: +450

Kendrick Nunn: +3000

RJ Barrett: +5000

Tyler Herro: +5000

Brandon Clarke: +10000

Jarrett Culver: +10000

Sekou Doumbouya: +10000

Guirlande Darius: +10000

Rui Hachimura: +10000

De’Andre Hunter: +10000

Eric Paschall: +10000

Michael Porter Jr .: +10000

PJ Washington: +10000

Coby White: +10000

Daniel Gafford: +10000

Bruno Fernando: +25000

Jaxson Hayes: +25000

Cameron Johnson: +25000

Nassir Little: +25000

Kevin Porter Jr .: +25000

Cameron Reddish: +25000

Matisse Thybulle: +25000

Nickeil Alexander-Walker: +50000

Tacko Fall: +75000

